Власти Белгородской области обвинили ВСУ в обстреле приграничого села, есть жертвы (видео)

По данным российских СМИ, в результате попадания снарядов погибли двое граждан, среди которых 14-летний школьник.

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Власти Белгородской области сообщили об обстреле подразделениями Вооруженных сил Украины приграничного населенного пункта Солохи. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Вячеслава Гладкова.

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По его словам, огонь по населенному пункту Солохи велся с территории Украины.

Гладков также сообщил, что после взрывов на место ЧП прибыл глава поселения, а раненым граждана оказывается медицинская помощь. Расстояние от села Солохи до границы с Украиной составляет около 11 километров.

[ + – ] Власти Белгородской области обвинили Украину в обстреле села Солохи

Через некоторое время губернатор Белгородской области заявил, что в результате инцидента частично разрушился жилой дом и возник пожар.

"Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят", — говорилось в сообщении Вячеслава Гладкова.

Позже губернатор проинформировал, что в результате ЧП в населенном пункте Солохи погиб один человек, еще трое получили различные ранения. По словам Гладкова, один из пострадавших скончался в машине скорой помощи.

[ + – ] РосСМИ сообщают о гибели двух человек после взрывов в селе Солохи

По информации издания Baza, жертвами ЧП в селе Солохи стали двое человек — 14-летний школьник и 19-летний парень.

"Еще 4 человека попали в больницу с ранениями различной степени тяжести. Среди пострадавших также есть несовершеннолетний — 17-летнего подростка пришлось госпитализировать с ранением бедра", — утверждают журналисты, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

После взрывов местные жители в соцсетях сообщили, что в небе над Белгородской областью замечена авиация. Помимо этого, гражданские продолжают слышать звуки взрывов.

Телеканал "Прямой", в свою очередь, утверждает, что в российском регионе загорелись нефтехранилища и склад горюче-смазочных материалов.

[ + – ] В небе над Белгородской областью замечена авиация

Напомним, 5 мая власти Белгородской области обвиняли Украину в обстрелах приграничных населенных пунктов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, огонь велся по селам Журавлевка и Нехотеевка.

Позже власти утверждали, что в результате обстрелов со стороны Украины в селе Нехотеевка повреждены пять домов и линии электропередач, но жертв среди мирного населения нет.