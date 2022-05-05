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Военный Фокус Российско-украинская война

В сети появились фото разрушений в Белгородской области, якобы обстрелянной из Украины

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нехотеевка, белгородская область, разрушенный дом
Разрушенный дом в Нехотеевке

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Нехотеевка повреждены пять домов и линии электропередач. Пострадавших среди местного населения нет.

В селе Нехотеевка в результате обстрела повреждены пять домовладений и линии электропередач. Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один дом в населенном пункте сильно разрушен. Пострадавших среди местного населения нет.

"В течение ближайшего часа начнем работы по восстановлению подачи электроснабжения", — уточнил российский чиновник.

Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка

В местных пабликах также появились фотографии разрушений в селе Нехотеевка. На снимках видно несколько жилых домов с обрушившимися стенами.

Гладков отметил, что в настоящее время обстрел прекратился.

Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Разрушенный дом в Нехотеевке

Как сообщалось ранее, губернатор Белгородской области заявил, что со стороны Украины обстреляли два села в регионе — Журавлевку и Нехотеевку.

Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел
Нехотеевка, Белгородская область, обстрел

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил иностранным журналистам, что ВСУ не проводят военные операции в России. "Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории", — сказал он.

Напомним, 1 мая под Белгородом прогремели взрывы, после чего в небо поднялся столб белого дыма. Кадрами с места ЧП делились местные жители в социальных сетях.

28 апреля в области также прогремело несколько взрывов.