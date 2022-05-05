В сети появились фото разрушений в Белгородской области, якобы обстрелянной из Украины

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Нехотеевка повреждены пять домов и линии электропередач. Пострадавших среди местного населения нет.

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В селе Нехотеевка в результате обстрела повреждены пять домовладений и линии электропередач. Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один дом в населенном пункте сильно разрушен. Пострадавших среди местного населения нет.

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"В течение ближайшего часа начнем работы по восстановлению подачи электроснабжения", — уточнил российский чиновник.

[ + – ] Нехотеевка

В местных пабликах также появились фотографии разрушений в селе Нехотеевка. На снимках видно несколько жилых домов с обрушившимися стенами.

Гладков отметил, что в настоящее время обстрел прекратился.

[ + – ] Разрушенный дом в Нехотеевке

Как сообщалось ранее, губернатор Белгородской области заявил, что со стороны Украины обстреляли два села в регионе — Журавлевку и Нехотеевку.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил иностранным журналистам, что ВСУ не проводят военные операции в России. "Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории", — сказал он.

Напомним, 1 мая под Белгородом прогремели взрывы, после чего в небо поднялся столб белого дыма. Кадрами с места ЧП делились местные жители в социальных сетях.

28 апреля в области также прогремело несколько взрывов.