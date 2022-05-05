"Идет обстрел со стороны Украины", — губернатор Белгородской области

По словам чиновника, под обстрел попали два приграничных села.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что села Журавлевка и Нехотеевка обстреливают со стороны Украины. Сославшись на доклад дежурной группы добровольной народной дружины, он сообщил, что в Нехотеевке в результате обстрела разрушен дом и гараж, пострадавших среди мирного населения нет.

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"Обстрел продолжается", — отметил Гладков.

[ + – ] Журавлевка расположена в паре километров от границы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил иностранным журналистам, что ВСУ не проводят военные операции в России. "Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории", — сказал он.

Отметим, что из Белгородской области регулярно поступают сообщения о взрывах и обстрелах.

1 мая под Белгородом прогремели взрывы, после чего в небо поднялся столб белого дыма. Кадрами с места ЧП делились местные жители в социальных сетях.

28 апреля в области прогремели несколько взрывов. Местные журналисты сообщали, что ЧП произошло в населенном пункте Строитель.

Также сообщалось, что еще несколько взрывов прогремели в Белгородской области днем ранее — 27 апреля. Тогда Вячеслав Гладков утверждал, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов, после чего гражданские услышали несколько "хлопков".

1 апреля, комментируя взрывы на нефтебазе в Белгороде, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил Россию, назвав российскую область "Белгородской народной республикой".