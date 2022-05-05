"Йде обстріл з боку України", — губернатор Бєлгородської області

За словами чиновника, під обстріл потрапили два прикордонні села.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про те, що села Журавлівку та Нехотіївку обстрілюють з боку України. Пославшись на доповідь чергової групи добровільної народної дружини, він повідомив, що в Нехотіївці внаслідок обстрілу зруйновано будинок та гараж, які постраждали серед мирного населення.

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"Обстріл триває", — зазначив Гладков.

[ + – ] Журавлівка розташована за пару кілометрів від кордону

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив іноземних журналістів, що ЗСУ не проводять військових операцій у Росії. "Воєнні дії наразі йдуть лише в межах України й не перекинулися до Росії, українська армія не проводить військових операцій на російській території", — сказав він.

Зазначимо, що з Бєлгородської області регулярно надходять повідомлення про вибухи та обстріли.

1 травня під Бєлгородом прогриміли вибухи, після чого в небо піднявся стовп білого диму. Кадрами з місця НП ділилися місцеві жителі в соціальних мережах.

28 квітня в області пролунало кілька вибухів. Місцеві журналісти повідомляли, що НП сталася в населеному пункті Строїтель.

Також повідомляли, що ще кілька вибухів прогриміли на Бєлгородщині на день раніше — 27 квітня. Тоді В'ячеслав Гладков стверджував, що в районі села Стара Нелидівка спалахнув склад боєприпасів, після чого цивільні почули кілька "вибухів".

1 квітня, коментуючи вибухи на нафтобазі в Бєлгороді, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов потролив Росію, назвавши російську область "Бєлгородською народною республікою".