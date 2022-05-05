У мережі з'явилися фото руйнувань у Білгородській області, нібито обстріляної з України
За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у селі Нехотіївка пошкоджено п'ять будинків і лінії електропередач. Постраждалих серед місцевого населення немає.
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У селі Нехотіївка внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять домоволодінь і лінії електропередач. Про це пише губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, один будинок у населеному пункті сильно зруйнований. Постраждалих серед місцевого населення немає.
"Протягом найближчої години розпочнемо роботи з відновлення подачі електропостачання", — уточнив російський урядовець.
У місцевих пабліках також з'явилися фотографії руйнувань у селі Нехотіївка. На знімках видно кілька житлових будинків зі стінами, що обрушилися.
Гладков зазначив, що наразі обстріл припинився.
Як повідомлялося раніше, губернатор Білгородської області заявив, що з боку України обстріляли два села в регіоні — Журавлівку та Нехотіївку.
До цього президент України Володимир Зеленський говорив іноземним журналістам, що ЗСУ не проводять військових операцій у Росії. "Воєнні дії наразі йдуть лише в межах України та не перекинулися до Росії, українська армія не проводить військових операцій на російській території", — сказав він.
Нагадаємо, 1 травня під Білгородом прогриміли вибухи, після чого в небо здійнявся стовп білого диму. Кадрами з місця НП ділилися місцеві жителі в соціальних мережах.
28 квітня в області також прогриміло кілька вибухів.