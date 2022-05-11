Влада Бєлгородської області звинуватила ЗСУ в обстрілі прикордонного села, є жертви (відео)

За даними російських ЗМІ, внаслідок влучення снарядів загинули двоє громадян, серед яких 14-річний школяр.

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Влада Бєлгородської області повідомила про обстріл підрозділами Збройних сил України прикордонного населеного пункту Солохи. Про це йдеться у заяві губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

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За його словами, вогонь по населеному пунктом Солохи вівся з території України.

Гладков також повідомив, що після вибухів на місце НП прибув голова поселення, а пораненим громадянам надається медична допомога. Відстань від села Солохи до кордону з Україною становить близько 11 кілометрів.

[ + – ] Влада Бєлгородської області звинуватила Україну в обстрілі села Солохи

Через деякий час губернатор Бєлгородської області заявив, що в результаті інциденту частково зруйнувався житловий будинок і виникла пожежа.

"Основне задимлення відбувається через очерет, що росте за межами населеного пункту. Пожежні розрахунки вже працюють на місці. Ще раз: село не горить, будинки не горять", — йшлося у повідомленні В'ячеслава Гладкова.

Пізніше губернатор проінформував, що внаслідок НП у населеному пункті Солохи загинула одна людина, ще троє отримали різні поранення. За словами Гладкова, один із постраждалих помер у машині швидкої допомоги.

[ + – ] РосЗМІ повідомляють про загибель двох людей після вибухів у селі Солохи

За інформацією видання Baza, жертвами НП у селі Солохи стали двоє людей — 14-річний школяр та 19-річний хлопець.

"Ще 4 особи потрапили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих також є неповнолітній — 17-річного підлітка довелося госпіталізувати з пораненням стегна", — стверджують журналісти, посилаючись на свої джерела у силових відомствах.

Після вибухів місцеві жителі у соцмережах повідомили, що у небі над Бєлгородською областю помітили авіацію. Окрім цього, цивільні продовжують чути звуки вибухів.

Телеканал "Прямий", зі свого боку, стверджує, що в російському регіоні спалахнули нафтосховища і склад паливно-мастильних матеріалів.

[ + – ] У небі над Бєлгородською областю помітили авіацію

Нагадаємо, 5 травня влада Бєлгородської області звинувачувала Україну в обстрілах прикордонних населених пунктів. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, вогонь вівся по селах Журавлівка та Нехотіївка.

Пізніше влада стверджувала, що внаслідок обстрілів з боку України в селі Нехотіївка пошкоджено п'ять будинків та лінії електропередач, але жертв серед мирного населення немає.