ВСУ отбили пять атак на Донбассе и ликвидировали до 250 оккупантов, — командование "Восток"

За день, как говорится в сводке, украинским военнослужащим также удалось уничтожить склад с боеприпасами и наблюдательный пост ВС РФ.

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В течение дня, 11 мая, подразделения Вооруженных сил Украины отбили пять вражеских атак на Донбассе и ликвидировали до 250 российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Оперативно-тактической группировки "Восток".

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По данным военного командования, ВС РФ в течение текущего дня осуществили пять попыток прорыва обороны украинской армии и понесли большие потери.

В сводке сказано, что подразделения ВСУ из артиллерийских систем наносили удары по местам скопления личного состава и боевой техники.

В результате успешных действий украинской армии, как утверждают в Оперативно-тактической группировке "Восток", потери ВС РФ за сутки составили:

личный состав — до 250 военнослужащих;

танки — 6;

БМП — 1;

БТР — 2;

боевая бронированная машина — 2;

тяжелые артиллерийские тягачи — 7.

Помимо этого, как утверждает военное командование, подразделения ВСУ смогли уничтожить на Донбассе склад с боеприпасами и наблюдательный пост ВС РФ.

[ + – ] ВСУ за день ликвидировали на Донбассе около 250 оккупантов

Напомним, в боях за "Азовсталь" в Мариуполе погиб киевский боксер Артем Моша. Спортсмен служил в рядах Вооруженных сил Украины, а в последнее время в составе полка "Азов" держал оборону на территории завода в прифронтовом городе. Гибель киевского боксера на "Азовстали" подтвердила его мать.

Также сообщалось, что Национальная гвардия впервые раскрыла свои потери в ходе полномасштабной войны против России. По данным ведомства, с первого дня вторжения в боях за Украину погиб 501 военнослужащий, и почти 1700 бойцов НГУ получили ранения.