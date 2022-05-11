Впервые с начала войны: в Нацгвардии назвали число потерь (видео)

Нацгвардия участвует в ведении оборонительной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобугском и Таврическом операционных районах.

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Начальник оперативного управления штаба управления Нацгвардии Алексей Надточий в ходе брифинга назвал потери, которые ведомство понесло в ходе российского вторжения в Украину.

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По его словам, Национальная гвардия Украины в ходе боевых действий потеряла 501 бойца, а 1697 военнослужащих получили ранения.

[ + – ] Алексей Надточий - о потерях Нацгвардии в ходе войны (с 28:12)

Отметим, что Нацгвардия участвует в ведении оборонительной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобугском и Таврическом операционных районах. Помимо этого, военнослужащие ведомства контролируют приграничные районы с Беларусью. Напомним, что общая численность Нацгвардии составляла до 60 тысяч человек.

Ранее Фокус рассказывал, что бойцы Национальной гвардии Украины обнаружили большой схрон с оружием и припасами. В селе Королевка Киевской области бойцы Национальной гвардии нашли склад со снарядами 125 калибра, обустроенный россиянами.

Также мы сообщали, что военнослужащие Национальной гвардии Украины приютили брошенную российскими оккупантами овчарку в районе Николаева. Пока пес отзывается на команды только на русском языке, однако кинологи Нацгвардии уже переучивают его на украинский.

В пресс-службе Нацгвардии Украины рассказали, что ее бойцы готовятся освободить защитников Мариуполя, которые находятся под постоянным огнем врага на заводе "Азовсталь". Мариуполь стал одним из символов мужества украинских военных и мест позора РФ, заявили в Нацгвардии. Все украинское руководство работает над тем, чтобы сохранить жизни защитникам города. "Экстракшн" — это специальная процедура вывода военных или гражданских из места ведения боевых действий или вражеской среды в третью страну, которая не является участницей конфликта при поддержке международного сообщества.