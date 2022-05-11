Вперше з початку війни: в Нацгвардії назвали кількість втрат (відео)

Нацгвардія бере участь у веденні оборонної операції в Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому та Таврійському операційних районах.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії Олексій Надточий під час брифінгу назвав втрати, які відомство зазнало під час російського вторгнення в Україну.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, Національна гвардія України під час бойових дій втратила 501 бійця, а 1697 військовослужбовців зазнали поранень.

[ + – ] Олексій Надточій — про втрати Нацгвардії під час війни (з 28:12)

Зазначимо, що Нацгвардія бере участь у веденні оборонної операції у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому та Таврійському операційних районах. Окрім цього, військовослужбовці відомства контролюють прикордонні райони з Білоруссю. Нагадаємо, що загальна чисельність Нацгвардії становила до 60 тисяч людей.

Раніше Фокус розповідав, що бійці Національної гвардії України виявили велику схованку зі зброєю та припасами. В селі Королівка Київської області бійці Національної гвардії знайшли склад зі снарядами 125 калібру, обладнаний росіянами.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці Національної гвардії України поселили кинуту російськими окупантами вівчарку в районі Миколаєва. Поки пес відгукується на команди лише російською мовою, проте кінологи Нацгвардії вже переучують його українською.

У пресслужбі Нацгвардії України розповіли, що її бійці готуються звільнити захисників Маріуполя, які перебувають під постійним вогнем ворога на заводі "Азовсталь". Маріуполь став одним із символів мужності українських військових та місць ганьби РФ, заявили в Нацгвардії. Все українське керівництво працює над тим, щоби зберегти життя захисникам міста. "Екстракшн" — це спеціальна процедура виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій або ворожого середовища до третьої країни, яка не є учасницею конфлікту за підтримки міжнародної спільноти.