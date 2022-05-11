ЗСУ відбили п'ять атак на Донбасі та ліквідували до 250 окупантів, — командування "Схід"

За день, як йдеться у зведенні, українським військовослужбовцям також вдалося знищити склад із боєприпасами і спостережний пост ЗС РФ.

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Протягом дня, 11 травня, підрозділи Збройних сил України відбили п'ять ворожих атак на Донбасі та ліквідували до 250 російських окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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За даними військового командування, ЗС РФ протягом поточного дня здійснила п'ять спроб прориву оборони української армії та зазнала великих втрат.

У зведенні сказано, що підрозділи ЗСУ з артилерійських систем завдавали ударів по місцях скупчення особового складу та бойової техніки.

Внаслідок успішних дій української армії, як стверджують в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід", втрати ЗС РФ за добу склали:

особовий склад — до 250 військовослужбовців;

танки — 6;

БМП — 1;

БТР — 2;

бойова броньована машина — 2;

важкі артилерійські тягачі — 7.

Крім цього, як стверджує військове командування, підрозділи ЗСУ змогли знищити на Донбасі склад із боєприпасами і спостережний пост ЗС РФ.

[ + – ] ЗСУ за день ліквідували на Донбасі близько 250 окупантів

Нагадаємо, у боях за "Азовсталь" у Маріуполі загинув київський боксер Артем Моша. Спортсмен служив у лавах Збройних сил України, а останнім часом у складі полку "Азов" тримав оборону на території заводу у прифронтовому місті. Загибель київського боксера на Азовсталі підтвердила його мати.

Також повідомлялося, що Національна гвардія вперше розкрила свої втрати під час повномасштабної війни проти Росії. За даними відомства, з першого дня вторгнення в боях за Україну загинув 501 військовослужбовець, і майже 1700 бійців НГУ зазнали поранень.