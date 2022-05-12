ПТРК, танки и БПЛА: израильский эксперт о роли техники в российском вторжении (видео)

Доктор Ягиль Хенкин считает, что "хоронить" танки на поле еще рано, точно так же как и говорить, что ПТРК стали вундерваффе в боях. Роль артиллерии и БПЛА также важны в сражениях.

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Доктор академического инструктора военной школы Командно-штабного колледжа Армии обороны Израиля, сотрудник Центра изучения военных учебных заведений и Иерусалимского института стратегии и безопасности Ягиль Хенкин опубликовал первые итоги российско-украинской войны.

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После завершения войны Судного Дня в 1973 году генерал Уильям Депуи, командующий подготовкой и доктрин армии США сделал три вывода:

Летальность современных вооружений гораздо выше по сравнению с прошлым, Требуются общевойсковые подразделения (Combined arms teams) с соответствующими снаряжением и доктриной для ответа на новшества, Соответствующие учения крайне важны

Спустя почти 50 лет Россия полномасштабно вторглась в Украину. Мир, как пишет эксперт, удивился неуспеху ВС РФ в достижении первичных целей и эффективности сопротивлению украинских защитников. Неэффективность российской армии в сочетании с действиями ВСУ многие стали рассматривать как доказательство того, что эпоха бронированных армий с ВВС завершилась в пользу противотанковых ракетных комплексов, средств ПВО, и возможно, кибервойны. Они вместе с БПЛА коренным образом изменили характер боев.

Танки не уходят в отставку

Множественные поражения ПТРК по российским танкам могут повторно поднять вопрос о "смерти танка" на поле боя как эффективного средства. Такой вопрос был впервые поднят еще в 1919 году во франции перед Второй мировой, однако он не оправдался.

Хенкин пишет, что количество уничтоженной бронетехники обе стороны войны завышают. Однако даже с этим количество потерь ниже, чем в других "конвенциональными" войнах, например в войне Судного Дня.

[ + – ] Украинские танки на учениях Фото: скриншот

До начала мая 2022 подтвержденное число подбитых либо уничтоженных российских танков (313 уничтоженных, 17 подбитых, 278 брошенных либо захваченных целыми) было ниже числа танков, потерянных арабскими армиями за три недели войны Судного Дня (2250, включая несколько сот захваченных целыми либо требующими незначительного ремонта), и числа израильских танков, подбитых в ходе войны (1064 подбитых, из них 407 безвозвратно). Украинская армия потеряла 64 танка, из которых один был подбит, но не уничтожен.

"Сочетание защищенности, подвижности и огневой мощи все еще необходимо для захвата территории и маневра. Из этого можно сделать вывод, что танки продолжат действовать, пусть и не такими большими формациями, как в войне Судного Дня", — подчеркивает доктор.

ПТРК и ПВО все еще не вундерваффе

Массовое применение ВСУ противотанковых средств не прекратило использование танков и ББМ российской армии. ПТРК уязвим для вражеской артиллерии, а посему он не является чудо-оружием. То же касается и средств ПВО. Оно сильно нарушило российские планы. Было сбито как минимум 25 боевых самолетов и 39 вертолетов. Это больше, чем США потеряли в Ираке за 9 лет и Афганистане.

[ + – ] Боец ССО на фоне уничтоженного "Бук-М1"

Такой уровень потерь не парализует ВКС России, а за этот успех ВСУ дорого заплатили:

уничтожено 35 зенитно-ракетных комплексов

захвачено 6 ЗРК

покинут 1 зенитно-ракетных комплексов

сбито 16 боевых самолетов и 3 транспортных

Страна-агрессор потеряла 21 зенитную артустановку и 56 пусковых установок ЗРК, из которых 29 уничтожено, а остальные брошены или захвачены. Западные поставки ПЗРК не парализовали российскую авиацию, а лишь ограничили в определенной степени.

"Ракета, перефразируя высказывание Эзера Вайцмана, видимо, поцарапала крыло самолета, но не согнула его", — подытожил израильский эксперт.

В оригинале фраза после войны Судного Дня звучала так: "ракета согнула крыло самолета".

Роль беспилотников на поле боя

С начала вторжения РФ в Украину по сети быстро распространялись видео ударов украинских БПЛА по российским целям. Постепенно их количество становилось меньше, а процент уничтоженной бронетехники из общего количество потерянной техники довольно низки. При помощи ударных беспилотников уничтожили:

6 САУ или РСЗО

6 БТРов

11 пусковых установок ЗРК

9 вертолетов

2 патрульных катера

2 состава вагонов с топливом

2 командных пункта

1 станцию связи

24 единицы транспорта

удары по инфраструктуре

Обе стороны несут потери в беспилотниках. ВС РФ потеряли около 54 БПЛА, а ВСУ 21, из которых 7 Байрактаров. Данных о потерях небольших коптеров нет, но обе стороны насыщены ими.

Беспилотники в зоне действия ПВО — не чудо-оружие, они уязвимы. В российско-украинской войне это не средство, меняющее правила игры, а средство, дополняющее их. Вместе с тем БПЛА не эффективней традиционной авиации. Тут вопрос цены/пользы. Даже самые дорогие беспилотники дешевле и менее прихотливы к запуску, чем полноценная авиация.

Артиллерия остается "богом войны"

Небольшое количество видео ударов БПЛА по российским целям говорит еще и о том, что их используют больше для наведения артиллерии. В Украине связка БПЛА+артиллерия оказалась удивительно эффективной против окопанных танков. Небольшие дроны позволяют вести разведку и наводить артиллерию не тратя при этом больших средств. Для таких целей подойдет практически любой коптер.

В заключение Хенкин пишет, что проблемы логистики, подготовки и боевого духа ВС РФ — пример того, что сухой подсчет сил не показывает всей полноты картины.

Напомним, ВСУ отбили 5 атак на Донбассе за минувшие сутки, ликвидировав при этом до 250 оккупантов.