ПТРК, танки та БПЛА: ізраїльський експерт про роль техніки в російському вторгненні (відео)

Доктор Ягіль Хенкін вважає, що "ховати" танки на полі ще рано, так само як і казати, що ПТРК стали вундерваффе у боях. Роль артилерії та БПЛА також важлива в битвах.

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Доктор академічного інструктора військової школи Командно-штабного коледжу Армії оборони Ізраїлю, співробітник Центру вивчення військових навчальних закладів і Єрусалимського інституту стратегії та безпеки Ягіль Хенкін опублікував перші підсумки російсько-української війни.

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Після закінчення війни Судного Дня в 1973 році генерал Вільям Депуї, командувач підготовкою та доктрин армії США, зробив три висновки:

Летальність сучасних озброєнь набагато вища порівняно з минулим, Потрібні загальновійськові підрозділи (Combined arms teams) із відповідним спорядженням і доктриною для відповіді на нововведення, Відповідні навчання дуже важливі.

Майже через 50 років Росія повномасштабно вторглася в Україну. Світ, як пише експерт, здивувався неуспіху ЗС РФ у досягненні первинних цілей і ефективності опору українських захисників. Неефективність російської армії в поєднанні з діями ЗСУ багато хто розглядав як доказ того, що епоха броньованих армій із ВПС завершилася на користь протитанкових ракетних комплексів, засобів ППО і, можливо, кібервійни. Вони разом із БПЛА докорінно змінили характер боїв.

Танки не йдуть у відставку

Численні ураження ПТРК російських танків можуть повторно порушити питання про "смерть танка" на полі бою як ефективного засобу. Таке питання було вперше порушено ще в 1919 році у Франції перед Другою світовою, проте воно не виправдалося.

Хенкін пише, що кількість знищеної бронетехніки обидві сторони війни завищують. Проте навіть із цим кількість втрат нижча, ніж у інших "конвенційних" війнах, наприклад у війні Судного Дня.

[ + – ] Українські танки на навчаннях Фото: Скріншот

До початку травня 2022 підтверджена кількість підбитих або знищених російських танків (313 знищених, 17 підбитих, 278 кинутих або захоплених цілими) була нижча за кількість танків, втрачених арабськими арміями за три тижні війни Судного Дня (2250, включаючи кілька сотень захоплених цілими), і числа ізраїльських танків, підбитих під час війни (1064 підбитих, із них 407 безповоротно). Українська армія втратила 64 танки, з яких один був підбитий, але не знищений.

"Поєднання захищеності, рухливості та вогневої могутності все ще необхідне для захоплення території та маневру. З цього можна зробити висновок, що танки продовжать діяти, нехай і не такими великими формаціями, як у війні Судного Дня", — наголошує лікар.

ПТРК і ППО все ще не вундерваффе

Масове застосування ЗСУ протитанкових засобів не припинило використання танків і ББМ російської армії. ПТРК вразливий для ворожої артилерії, тому він не є диво-зброєю. Те саме стосується й засобів ППО. Воно сильно порушило російські плани. Було збито як мінімум 25 бойових літаків і 39 вертольотів. Це більше, ніж США втратили в Іраку за 9 років і Афганістані.

[ + – ] Боєць СЗГ на тлі знищеного "Бук-М1"

Такий рівень втрат не паралізує ВКС Росії, а за цей успіх ЗСУ дорого заплатили:

знищено 35 зенітно-ракетних комплексів

захоплено 6 ЗРК

покинутий 1 зенітно-ракетний комплекс

збито 16 бойових літаків і 3 транспортних

Країна-агресор втратила 21 зенітну артустановку та 56 пускових установок ЗРК, із яких 29 знищено, а решту кинуто або захоплено. Західні постачання ПЗРК не паралізували російську авіацію, лише обмежили певною мірою.

"Ракета, перефразовуючи висловлювання Езера Вайцмана, мабуть, подряпала крило літака, але не зігнула його", — підсумував ізраїльський експерт.

В оригіналі фраза після війни Судного Дня звучала так: ракета зігнула крило літака.

Роль безпілотників на полі бою

Із початку вторгнення РФ в Україну через мережу швидко поширювалися відео ударів українських БПЛА по російських цілях. Поступово їхня кількість ставала меншою, а відсоток знищеної бронетехніки із загальної кількості втраченої техніки досить низький. За допомогою ударних безпілотників знищили:

6 САУ або РСЗВ

6 БТРів

11 пускових установок ЗРК

9 вертольотів

2 патрульні катери

2 состави вагонів із паливом

2 командні пункти

1 станцію зв'язку

24 одиниці транспорту

удари по інфраструктурі

Обидві сторони зазнають втрат у безпілотниках. ЗС РФ втратили близько 54 БПЛА, а ЗСУ 21, із яких 7 "Байрактарів". Даних про втрати невеликих коптерів немає, але обидві сторони насичені ними.

Безпілотники в зоні дії ППО — не диво-зброя, вони вразливі. У російсько-українській війні це не засіб, що змінює правила гри, а засіб, що їх доповнює. Водночас БПЛА не ефективніші за традиційну авіацію. Тут питання ціни/користі. Навіть найдорожчі безпілотники дешевші та менш вибагливі до запуску, ніж повноцінна авіація.

Артилерія залишається "богом війни"

Невелика кількість відео ударів БПЛА по російських цілях говорить ще й про те, що їх використовують більше для наведення артилерії. В Україні зв'язка БПЛА+артилерія виявилася напрочуд ефективною проти окопаних танків. Невеликі дрони дозволяють вести розвідку та наводити артилерію, не витрачаючи при цьому великих коштів. Для таких цілей підійде практично будь-який коптер.

Насамкінець Хенкін пише, що проблеми логістики, підготовки та бойового духу ЗС РФ — приклад того, що сухий підрахунок сил не показує всієї повноти картини.

Нагадаємо, ЗСУ відбили 5 атак на Донбасі минулої доби, ліквідувавши при цьому до 250 окупантів.