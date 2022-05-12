Авиаудар по школе и интернату в Минобороны РФ назвали "уничтожением складов" (фото)

В результате атаки на Новгород-Северский два образовательных учреждения города были полностью разрушены.

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Ночью 12 мая около 00:10 и 00:23 российские войска нанесли ракетный удар с самолета, вероятно, Су-30СМ, по Новгород-Северскому Черниговской области, сообщает Оперативное командование "Север".

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"Целями авиации оккупантов стали местная школа и интернат", — сказано в сообщении. Здания учебных учреждений разрушены.

По информации "Суспільного", также получили повреждения административные здания: во время обстрела пострадали Новгород-Северская госадминистрация, общежитие медицинского колледжа, магазин и частные дома, находившиеся неподалеку от эпицентра взрывов. В пресс-службе ГСЧС Черниговской области сообщили, что в результате авиаудара три человека погибли и 12 травмированы, жертв среди гражданских не зафиксировано.

В Минобороны РФ подтвердили нанесение ракетного удара по Новгород-Северскому.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он умолчал о том, что ракеты уничтожили образовательные учреждения.

Напомним, ранее оккупанты заявляли о том, что в Украине в больницах, жилых домах, церквях, детсадах и оздоровительных лагерях, школах и других гражданских объектах укрываются солдаты ВСУ и хранится оружие.

Как писал Фокус, Россия регулярно наносит удары по гражданским объектам в Украине. Когда информация об обстрелах вызывает широкий международный резонанс, российские официальные лица заявляют, что в этих объектах располагались украинские бойцы либо военные склады. Так было, к примеру, после бомбардировки роддома в Мариуполе в начале марта. После обстрела, при котором погибли несколько человек, в том числе ребенок, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в роддоме базировались бойцы украинского полка "Азов", а гражданских там не было. Обвинения РФ в бесчеловечном отношении к гражданским Лавров назвал "патетическими вскриками".