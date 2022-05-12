Авіаудар по школі та інтернату в Міноборони РФ назвали "знищенням складів" (фото)

Внаслідок атаки на Новгород-Сіверський два заклади освіти міста повністю зруйновані.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Вночі, 12 травня, близько 00:10 та 00:23 російські війська завдали ракетного удару з літака, ймовірно, Су-30СМ, по Новгород-Сіверському Чернігівській області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Ціллю авіації окупантів стали місцева школа та інтернат", — сказано в повідомленні. Будинки навчальних закладів зруйновані.

За інформацією "Суспільного", також пошкоджені адміністративні будівлі: під час обстрілу постраждали Новгород-Сіверська держадміністрація, гуртожиток медичного коледжу, магазин та приватні будинки, що були неподалік епіцентру вибухів. У пресслужбі ДСНС Чернігівської області повідомили, що внаслідок авіаудару троє людей загинуло та 12 травмовано, жертв серед цивільних не зафіксовано.

У Міноборони РФ підтвердили завдання ракетного удару по Новгород-Сіверському.

"Високоточними ракетами повітряного базування ПКС Росії вражені два склади боєприпасів у районі Новгород-Сіверський Чернігівської області", — заявив офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков. Він промовчав, що ракети знищили заклади освіти.

Нагадаємо, раніше окупанти заявляли про те, що в Україні в лікарнях, житлових будинках, церквах, дитсадках та оздоровчих таборах, школах та інших цивільних об'єктах ховаються солдати ЗСУ та зберігають зброя.

Як писав Фокус, Росія регулярно завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні. Коли інформація про обстріл спричиняє широкий міжнародний резонанс, російські офіційні особи заявляють, що в цих об'єктах розташовувалися українські бійці або військові склади. Так було, наприклад, після бомбардування пологового будинку в Маріуполі на початку березня. Після обстрілу, внаслідок якого загинуло кілька людей, зокрема дитина, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про те, що в пологовому будинку базувалися бійці українського полку "Азов", а цивільних там не було. Звинувачення РФ у нелюдському ставленні до цивільних Лавров назвав "патетичними скриками".