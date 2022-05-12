"Россия стремительно скромнеет". Арестович заявил о стратегическом переломе в войне (видео)

Советник главы ОП выдвинул гипотезу о том, что россияне стали более трезво оценивать положение на фронте. Теперь они хотят лишь выйти на границы Луганской области, закрепиться, перейти к позиционной борьбе и начать мирные переговоры.

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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" констатировал, что Россия в решениях, связанных с ведении войны с Украиной, теперь меньше внимания уделяет политике и больше — реальной обстановке на фронте. Раньше же исполнители приказов Кремля стремились стабильно докладывать об успехах. Отсюда и досрочные заявления российского командования о том, например, что оккупационные войска вышли на границу Луганской области. Если российских генералов уличат во лжи, они всегда могут сослаться на контратаку украинских сил. Теперь появились признаки того, что политическое руководство РФ стало адекватнее оценивать возможности своих военных.

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"Нежелание эскалации, нанизанное на заявление Путина 9 мая на параде о том, что Россия не хочет глобальной войны, главная задача — ее избежать, — показывает, что они начали стремительно скромнеть, — сказал Арестович. — Никто не ставит задач даже на границы Донецкой области выйти или на границы Херсонской. Давайте сделаем, что можем — выйдем на границы Луганской области, а дальше выходим в фазу позиционной борьбы, становимся в оборону, пытаемся накопить войска, а параллельно ведем негласный торг".

К таким выводам советника главы ОП натолкнули заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые считают, что войну нужно заканчивать исключительно политико-дипломатический путем.

"Это показывает мне, что подковерная борьба началась, — сказал Арестович. — Кстати, волна отстранений пронеслась по российскому генеральному штабу именно 9 мая. Следующий момент: Си Цзиньпин, лидер Китая, заявил, что Китай уважает территориальную ценностью Украины и считает, что все нужно решить дипломатическим путем. Территориальная ценность Украины, напоминаю, — это Крым и Донбасс. А это значит, что китайское руководство сделало вывод о том, что по результатам войны Украина может освободить всю свою территорию. Выдвигаю гипотезу, что ситуация радикально переменилась. Провели переоценку, задали контуры, об этом узнали китайцы. Они не любят проигравших".

Напомним, Алексей Арестович также сообщил, что в силовых структурах Российской Федерации произведены кадровые перестановки из-за неудачи в войне против Украины. Командующий генштаба РФ генерал Валерий Герасимов фактически отстранен.

Ранее Алексей Арестович заявил, что у ВСУ есть шанс нанести военное поражение России на территории Украины. По словам советника ОП, везде, где сейчас наступает армия РФ, ВСУ пойдут в контрнаступление. Эффект от этого будет и военный, и медийный.