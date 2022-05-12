"Росія стрімко скромнішає". Арестович заявив про стратегічний перелом у війні (відео)

Радник глави ОП висунув гіпотезу про те, що росіяни стали тверезіше оцінювати ситуацію на фронті. Тепер вони хочуть лише вийти на межі Луганської області, закріпитись, перейти до позиційної боротьби та розпочати мирні переговори.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" констатував, що Росія в рішеннях, пов'язаних із веденням війни з Україною, тепер менше уваги приділяє політиці й більше — реальній ситуації на фронті. Раніше виконавці наказів Кремля прагнули стабільно повідомляти про успіхи. Звідси й дострокові заяви російського командування про те, що окупаційні війська вийшли на кордон Луганської області. Якщо російських генералів викриють на брехні, вони можуть послатися на контратаку українських сил. Тепер з'явилися ознаки того, що політичне керівництво РФ почало адекватніше оцінювати можливості своїх військових.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Небажання ескалації, нанизане на заяву Путіна 9 травня на параді про те, що Росія не хоче глобальної війни, головне завдання її уникнути, — показує, що вони почали стрімко скромнішати, — сказав Арестович. — Ніхто не ставить завдань навіть на кордоні Донецької. області вийти або на межі Херсонської. Давайте зробимо, що можемо — вийдемо на межі Луганської області, а далі виходимо у фазу позиційної боротьби, стаємо в оборону, намагаємось накопичити війська, а паралельно ведемо негласний торг".

До таких висновків радника глави ОП наштовхнули заяви президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца, які вважають, що війну треба закінчувати лише політико-дипломатичним шляхом.

"Це показує мені, що підкилимна боротьба почалася, — сказав Арестович. — До речі, хвиля відсторонень промайнула по російському генеральному штабу саме 9 травня. Наступний момент: Сі Цзіньпін, лідер Китаю, заявив, що Китай поважає територіальну цінність України й вважає, що все потрібно вирішити дипломатичним шляхом. Територіальна цінність України, нагадую, — це Крим і Донбас, а це означає, що китайське керівництво зробило висновок про те, що за результатами війни Україна може звільнити всю свою територію. Даю гіпотезу, що ситуація радикально змінилася. Провели переоцінку, задали контури, про це дізналися китайці. Вони не люблять тих, хто програв".

Нагадаємо, Олексій Арестович також повідомив, що в силових структурах Російської Федерації зроблено кадрові перестановки через невдачу у війні проти України. Командувач генштабу РФ генерал Валерій Герасимов фактично усунутий.

Раніше Олексій Арестович заявив, що ЗСУ має шанс завдати воєнної поразки Росії на території України. За словами радника ОП, скрізь, де зараз наступає армія РФ, ЗСУ підуть у контрнаступ. Ефект від цього буде воєнним і медійним.