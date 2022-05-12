ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Кременчугскому НПЗ (фото, видео)

По данным военной администрации, оккупанты выпустили по населенному пункту от 8 до 12 ракет.

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В четверг, 12 мая, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Об этом проинформировал глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

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Вражеский обстрел был осуществлен через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Полтавской области.

По его словам, в ходе массированного ракетного удара было зафиксировано четыре прилета российских ракет по территории Кременчугского НПЗ.

Дмитрий Лунин также призвал жителей Полтавской области не выходить из укрытий и бомбоубежищ.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности в скором времени. Не покидаем укрытия!", — говорится в сообщении главы ОВА.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кременчугу

Местные жители также начали публиковать в социальных сетях кадры после ракетного удара ВС РФ по Полтавской области. На одном из видеороликов можно увидеть столб черного дыма, который поднялся в воздух после прилета вражеских ракет.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кременчугу

Некоторые пользователи утверждают, что после массированного ракетного удара в Кременчуге пропало электроснабжение.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кременчугу

В 18:04 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин уточнил, что ВС РФ выпустили по Кременчугу от 8 до 12 ракет. Вражеские снаряды прилетели на территорию нефтеперерабатывающего завода и других объектов инфраструктуры.

"Подробности – позже. Угроза ударов остается. Не покидыем укрытия!", — подытожил руководитель областной ОВА.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кременчугу

Напомним, ранее сообщалось о 5 успешно отраженных атак ВС РФ на Донбассе. В течение одного дня подразделения ВСУ несколько раз срывали продвижение оккупантов на Востоке и ликвидировали до 250 российских военнослужащих.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили очередную переправу с техникой ВС РФ возле Северского Донца.