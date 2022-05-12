ВСУ уничтожили водную переправу с техникой ВС РФ возле Северского Донца (видео)

Инженерное сооружение оккупанты возводили с целью дальнейшего наступления на позиции украинской армии на другом берегу реки.

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Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили уничтожили очередную вражескую переправу через реку Северский Донец. Об этом информирует пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

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В частности, подразделение ВСУ обнародовало видеоролик, на котором можно увидеть работу украинских военнослужащих в битве за Донбасс.

По данным 58-й ОМПБр, была ликвидирована очередная переправа, которую ВС РФ возвели через Северский Донец с целью дальнейшего наступления на позиции армии Украины.

"Результат совместной работы Выговцев с другими подразделениями силовых структур над вражеской переправой через реку Северский Донец. Приветствуем в аду", — говорится в подписи к видеоролику.

Помимо уничтоженной водной переправы, на видео можно увидеть ликвидированную военную технику РФ, на которой, видимо, оккупанты пытались попасть на другой берег реки.

[ + – ] ВСУ уничтожили очередную переправу с техникой ВС РФ в районе Северского Донца

Вероятно, речь идет о водной переправе через Северский Донец, об уничтожении которой 12 мая сообщил боец ВСУ Максим. По словам военнослужащего-инженера, данная спецоперация помешала ВС РФ осуществить окружение подразделений украинской армии в районе Северодонецка и Лисичанска.

Об угрозе наступления ВС РФ через водные переправы в районе Северского Донца также предупреждал военный аналитик Том Купер. По его словам, подразделения российской армии снизили активность на Харьковском направлении с целью усилить свои позиции в районе Изюма для возможного окружения ВСУ.