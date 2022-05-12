ЗСУ знищили водну переправу з технікою ЗС РФ біля Сіверського Дінця (відео)

Інженерну споруду окупанти зводили для подальшого наступу на позиції української армії на іншому березі річки.

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Бійці Збройних сил України знищили ще одну ворожу переправу через річку Сіверський Донець. Про це інформує пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.

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Зокрема підрозділ ЗСУ оприлюднили відеоролик, на якому можна побачити роботу українських військовослужбовців у битві за Донбас.

За даними 58-ї ОМПБр, було ліквідовано чергову переправу, яку ЗС РФ звели через Сіверський Донець з метою подальшого наступу на позиції армії України.

"Результат спільної роботи Виговців з іншими підрозділами силових структур над ворожою переправою через річку Сіверський Донець. Вітаємо у пеклі", — йдеться у підписі до відеоролика.

Крім знищеної водної переправи, на відео можна побачити ліквідовану військову техніку РФ, де, мабуть, окупанти намагалися потрапити на інший берег річки.

[ + – ] ЗСУ знищили чергову переправу з технікою ЗС РФ у районі Сіверського Дінця

Ймовірно, йдеться про водну переправу через Сіверський Донець, про знищення якої 12 травня повідомив боєць ЗСУ Максим. За словами військовослужбовця-інженера, ця спецоперація завадила ЗС РФ здійснити оточення підрозділів української армії в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про загрозу наступу ЗС РФ через водні переправи в районі Сіверського Дінця також попереджав військовий аналітик Том Купер. За його словами, підрозділи російської армії знизили активність на Харківському напрямку з метою посилити свої позиції у районі Ізюму для можливого оточення ЗСУ.