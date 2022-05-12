ЗСУ знищили водну переправу з технікою ЗС РФ біля Сіверського Дінця (відео)
Інженерну споруду окупанти зводили для подальшого наступу на позиції української армії на іншому березі річки.
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Бійці Збройних сил України знищили ще одну ворожу переправу через річку Сіверський Донець. Про це інформує пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.
Зокрема підрозділ ЗСУ оприлюднили відеоролик, на якому можна побачити роботу українських військовослужбовців у битві за Донбас.
За даними 58-ї ОМПБр, було ліквідовано чергову переправу, яку ЗС РФ звели через Сіверський Донець з метою подальшого наступу на позиції армії України.
"Результат спільної роботи Виговців з іншими підрозділами силових структур над ворожою переправою через річку Сіверський Донець. Вітаємо у пеклі", — йдеться у підписі до відеоролика.
Крім знищеної водної переправи, на відео можна побачити ліквідовану військову техніку РФ, де, мабуть, окупанти намагалися потрапити на інший берег річки.
Ймовірно, йдеться про водну переправу через Сіверський Донець, про знищення якої 12 травня повідомив боєць ЗСУ Максим. За словами військовослужбовця-інженера, ця спецоперація завадила ЗС РФ здійснити оточення підрозділів української армії в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.
Про загрозу наступу ЗС РФ через водні переправи в районі Сіверського Дінця також попереджав військовий аналітик Том Купер. За його словами, підрозділи російської армії знизили активність на Харківському напрямку з метою посилити свої позиції у районі Ізюму для можливого оточення ЗСУ.