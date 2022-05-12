ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ (фото, відео)

За даними військової адміністрації, окупанти випустили по населеному пункту від 8 до 12 ракет.

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У четвер, 12 травня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в Полтавській області. Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.

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Ворожий обстріл здійсили за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Полтавській області.

За його словами, під час масованого ракетного удару було зафіксовано чотири прильоти російських ракет територією Кременчуцького НПЗ.

Дмитро Лунін також закликав мешканців Полтавської області не виходити з укриттів та бомбосховищ.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів було чутно в Полтавському районі. Подробиці незабаром. Не залишаємо укриття!", — йдеться у повідомленні глави ОВА.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кременчуку

Місцеві жителі також почали публікувати у соціальних мережах кадри після ракетного удару ЗС РФ по Полтавській області. На одному з відеороликів можна побачити стовп чорного диму, який піднявся у повітря після прильоту ворожих ракет.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кременчуку

Деякі користувачі стверджують, що після масованого ракетного удару у Кременчуці зникло електропостачання.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кременчуку

О 18:04 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнив, що ЗС РФ випустили Кременчук від 8 до 12 ракет. Ворожі снаряди прилетіли на територію нафтопереробного заводу та інших об'єктів інфраструктури.

"Подробиці — пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!", — підсумував керівник обласної ОВА.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 5 успішно відбитих атак ЗС РФ на Донбасі. Протягом одного дня підрозділи ЗСУ кілька разів зривали просування окупантів на Сході та ліквідували до 250 російських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили чергову переправу з технікою ЗС РФ біля Сіверського Дінця.