В ООН начнут расследование военных преступлений ВС РФ в Украине (фото)

Расследование преступлений будет проходить в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Соответствующее решение поддержали 33 государства.

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Совет Организации объединенных наций по правам человека проголосовал за резолюцию, которая предусматривают начало расследований военных преступлений вооруженных сил России в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской обаластях. За соответствующее решение проголосовали депутаты 33 стран, а 2 государства проголосовали "против" — Эритрея и Китай. Об этом сообщается на сайте ООН.

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"В районах, которые находились под российской оккупацией в конце февраля и марте, произошли самые ужасные нарушения прав человека на европейском континенте за последние десятилетия", — заявила Совету первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она рассказала об 11-летнем мальчике, которого на глазах у матери изнасиловали российские военные.

"После этого он фактически потерял способность говорить, и единственный способ, которым он общается, — это черные линии", — сказала украинская дипломатка.

Дипломат от российской стороны не явился на заседание, а только предоставил письменный ответ.

"Вместо того, чтобы обсуждать истинные причины, приведшие к кризису в этой стране, и искать пути их разрешения, "коллективный Запад" организует очередной политический разгром для демонизации России", — заявил постпред Москвы при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в письме по электронной почте перед голосованием за резолюцию.

Журналисты отмечают, что Китай отказался от своей прежней позиции воздержания на голосованиях по вопросам Украины и в этот раз проголосовал "против".

"Мы отметили, что в последние годы политизация и конфронтация в (Совете)… усилились, что серьезно повлияло на доверие, беспристрастность и солидарность", — сказал посол Чэнь Сюй.

Напомним, 7 апреля в Генеральной ассамблее ООН проголосовали за приостановление членства России в Совете по правам человека за ее военные преступления в Буче и других городах Украины. Тогда такое решение поддержали 93 страны.

14 апреля РФ проиграла несколько голосований в ряд органов ООН. Украинский дипломат Сергей Кислица рассказал, что Россию по итогам голосований не переизбрали в Постоянный форум коренных народов, комитет ООН по неправительственным организациям, бюро ЮНИСЕФ и совет "ООН-Женщины".