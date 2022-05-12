В ООН розпочнуть розслідування воєнних злочинів ЗС РФ в Україні (фото)

Розслідування злочинів відбуватиметься у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Відповідне рішення підтримали 33 держави.

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Рада Організації об'єднаних націй з прав людини проголосувала за резолюцію, яка передбачає початок розслідувань воєнних злочинів збройних сил Росії у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. За відповідне рішення проголосували депутати 33 країн, а дві держави проголосували "проти" — Еритрея та Китай. Про це повідомляється на сайті ООН.

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"У районах, які перебували під російською окупацією наприкінці лютого та у березні, відбулися найжахливіші порушення прав людини на європейському континенті за останні десятиліття", — заявила Раді перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона розповіла про 11-річного хлопчика, якого на очах у матері зґвалтували російські військові.

"Після цього він фактично втратив здатність говорити, і єдиний спосіб, яким він спілкується, — це чорні лінії", — сказала українська дипломатка.

Дипломат від російської сторони не з'явився на засідання, а лише надав письмову відповідь.

"Замість того, щоб обговорювати справжні причини, що призвели до кризи в цій країні, і шукати шляхи їх вирішення, "колективний Захід" організує черговий політичний розгром для демонізації Росії", — заявив постпред Москви при ООН у Женеві Геннадій Гатілов у листі електронною поштою перед голосуванням за резолюцію.

Журналісти зазначають, що Китай відмовився від своєї колишньої позиції помірності на голосуваннях з питань України і цього разу проголосував проти.

"Ми зазначили, що останніми роками політизація та конфронтація в (Раді)... посилилися, що серйозно вплинуло на довіру, неупередженість та солідарність", — сказав посол Чень Сюй.

Нагадаємо, 7 квітня у Генеральній асамблеї ООН проголосували за призупинення членства Росії у Раді з прав людини за її воєнні злочини у Бучі та інших містах України. Тоді таке рішення підтримали 93 країни.

14 квітня РФ програла кілька голосувань до низки органів ООН. Український дипломат Сергій Кислиця розповів, що Росію за підсумками голосувань не переобрали на Постійний форум корінних народів, комітет ООН з неурядових організацій, бюро ЮНІСЕФ та раду "ООН-Жінки".