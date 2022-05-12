Кремль готовит население России к аннексии Донбасса, - СМИ

По информации журналистов, в нескольких российских регионах появятся улицы, названные в честь военных с оккупированного Донбасса. Предположительно, речь идет о командире батальона "Спарта" Владимире Жоге и бывшем главаре боевиков "ДНР" Александре Захарченко.

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В российских городах Грозный, Якутск и Омск появится улица в честь бывшего главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, сообщает издание "Медуза".

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По информации российских журналистов, этим шагом в Кремле пытаются подготовить население Российской Федерации к аннексии контролируемой территории Донбасса.

Помимо Александра Захарченко в российских городах появится улица, названная именем еще одного боевика — командира батальона "Спарта" Владимира Жоги. С его отцом 9 мая провел встречу президент Российской Федерации Владимир Путин. Отмечается, что это мероприятие также было частью стратегии по подготовке почвы для полноценной аннексии захваченных территорий.

Идея называть улицы в честь погибших боевиков на Донбассе принадлежит управлению общественных проектов администрации президента РФ под руководством Сергея Новикова. За это направление, по информации источника, отвечал заместитель Новикова Алексей Жарич.

Одной из главных идей в этом проекте является героизация российских военных, которые "борются с нацизмом". Вторая идея — подготовка общественного мнения к вступлению "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ. Это нужно для того, чтобы избежать массовых возмущений, поскольку Кремлю придется инвестировать деньги в эти регионы, а финансовая ситуация в России уже сложная из-за ведения войны в Украине.

Также "Медуза" сообщает, что "референдумы" о вступлении самопровозглашенных республик в состав России перенесены на осень 2022 года из-за неудач в ходе войны в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что российские оккупанты намерены провести "референдум" в заблокированном Мариуполе. На повестку предполагается вынести вопрос о включении города в состав "ДНР", а саму непризнанную республику — в состав РФ. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что это мероприятие оккупационный режим собирался проводить 15 мая.

Также мы рассказывали, что власти РФ планируют перевести мобильных операторов в Донецке и Луганске на российские мобильные номера. Абонентам операторов "Феникс" и "Лугаком" автоматически меняют код и предлагают пользоваться сервисами госуслуг России. Но в Центре противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны эту информацию опровергли, поскольку с номеров "Феникса" можно позвонить только на российский "МегаФон", а клиенты "Лугакома" могут связаться только с абонентами "МТС". В ведомстве отметили, что "Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже Российская Федерация, не заключили договор о роуминге.