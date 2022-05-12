Кремль готує населення Росії до анексії Донбасу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у кількох російських регіонах з'являться вулиці, названі на честь військових із окупованого Донбасу. Імовірно, йдеться про командира батальйону "Спарта" Володимира Жогу та колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

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У російських містах Грозний, Якутськ та Київ з'явиться вулиця на честь колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, повідомляє видання "Медуза".

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За інформацією російських журналістів, цим кроком у Кремлі намагаються підготувати населення Російської Федерації до анексії контрольованої території Донбасу.

Крім Олександра Захарченка, в російських містах з'явиться вулиця, названа ім'ям ще одного бойовика — командира батальйону "Спарта" Володимира Жоги. З його батьком 9 травня зустрівся президент Російської Федерації Володимир Путін. Зазначається, що цей захід також був частиною стратегії підготовки підґрунтя для повноцінної анексії захоплених територій.

Ідея називати вулиці на честь загиблих бойовиків на Донеччині належить управлінню громадських проєктів адміністрації президента РФ під керівництвом Сергія Новікова. За цей напрямок, за інформацією джерела, відповідав заступник Новікова Олексій Жарич.

Однією з головних ідей у цьому проєкті є героїзація російських військових, які "борються з нацизмом". Друга ідея — підготовка громадської думки до вступу "ДНР" та "ЛНР" до складу РФ. Це потрібне для того, щоб уникнути масових обурень, оскільки Кремлю доведеться інвестувати гроші в ці регіони, а фінансова ситуація в Росії складна через ведення війни в Україні.

Також "Медуза" повідомляє, що "референдуми" про вступ самопроголошених республік до складу Росії перенесені на осінь 2022 через невдачі під час війни в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що російські окупанти мають намір провести "референдум" у заблокованому Маріуполі. На порядок денний передбачається винести питання про включення міста до складу "ДНР", а саму невизнану республіку — до складу РФ. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що цей захід окупаційного режиму збирався проводити 15 травня.

Також ми розповідали, що влада РФ планує перевести мобільних операторів у Донецьку та Луганську на російські мобільні номери. Абонентам операторів "Фенікс" та "Лугаком" автоматично змінюють код та пропонують користуватися сервісами держпослуг Росії. Але в Центрі протидії інформації при Раді національної безпеки та оборони цю інформацію спростували, оскільки з номерів "Фенікса" можна зателефонувати лише до російського "Мегафону", а клієнти "Лугакому" можуть зв'язатися лише з абонентами "МТС". У відомстві зазначили, що "Фенікс" та "Лугаком" все одно залишаються невизнаними операторами, з якими жодна країна, навіть Російська Федерація, не уклали договір про роумінг.