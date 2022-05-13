4 принципа ведения войны, которые нарушила Россия, напав на Украину

Китайские военные специалисты пристально следят за ходом российско-украинской войны. Аналитики НОАК отмечают ошибки, которые совершают войска страны-агрессора, и делают выводы.

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Военспецы НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в своей практике руководствуются давно сформировавшейся доктриной, которая носит название "Основные принципы военной кампании". И по мнению аналитиков НОАК, российские военные операции в Украине прооводятся с нарушением как минимум четырех базовых принципов ведения войны.

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Основные принципы ведения войны, которые нарушила Россия в войне с Украиной

Первый принцип, который не соблюдают ВС РФ, воюя на территории Украины — "знать врага и самого себя". Китайские военные эксперты считают, что российские военные недооценили "противника" — ВСУ и переоценили свои собственные возможности. Это стало первой в цепочке ключевых ошибок. Вторым нарушен "принцип единой координации". Россия начала агрессию в Украине сразу по нескольким направлениям: на севере, востоке и юге страны. Эти разобщенные действия стали одной из причин провального начала вторжения РФ. "Принцип всесторонней поддержки" также не соблюдался при нападении на Украину: это вызвало явные проблемы с логистикой, поставками, работой различных служб поддержки армии, отмечают аналитики НОАК. Четвертый универсальный принцип ведения войны, которого, как говорят военспецы из Китая, россияне даже не попытались придерживаться — это "принцип внезапности" или "застать врага врасплох". Те, кто планировал вторжение в Украину, не беспокоились по этому поводу. Россия наращивала войска у украинских границ, а США, которые обнародовали разведданные о подготовке вторжения, довершили дело. Из этого эксперты в Пекине делают вывод: обеспечить эффект внезапности на стратегическом уровне сегодня достаточно сложно.

[ + – ] Китай давно сформировал для себя доктрину под названием "Основные принципы военной кампании" и никогда от нее не отступает Фото: Getty Images

Вся информация, поступающая с театра военных действий в Украине, в Китае внимательно классифицируется и анализируется. Как полагают международные наблюдатели, КНР отмечает для себя просчеты россиян, чтобы не повторить их при возможном вторжении на Тайвань.

Подробнее о том, какие уроки Китай извлекает из "спецоперации" РФ в Украине, читайте в статье "Умный учится на ошибках других. Украина как поле боевых экспериментов для Пекина".