Умный учится на ошибках других. Украина как поле боевых экспериментов для Пекина

Мало кто следит за действиями российских вооруженных сил в Украине и оценивает их столь же пристально, как военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Зачем Пекин наблюдает за российско-украинской войной?

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Анализ войн, которые ведут другие страны, продолжает играть важную роль в решениях Пекина насчет военной модернизации, наряду с собственными полевыми экспериментами НОАК, а также широким использованием big data, искусственного интеллекта и симуляций. Аналитики НОАК, традиционно высоко оценивающие российские вооруженные силы, несомненно, сочтут их успехи на первом этапе конфликта весьма неубедительными.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фокус перевел текст Дэвида Финкельштейна, посвященный Китаю и его пристальному наблюдению за войной в Украине.

Пекин наблюдает за российско-украинской войной

Во-первых, Китайская Народная Республика рассматривает военный элемент национальной мощи и природные ресурсы как сильные стороны Москвы в ее постсоветском воплощении. Следовательно, успех или неудача этой операции повлияет на мнение Пекина о "всеобъемлющей национальной мощи" Российской Федерации в целом и состоянии российских вооруженных сил в частности.

Во-вторых, оперативных действий России может возыметь самое непосредственное влияние на прошлые и будущие реформы и модернизацию НОАК. В 2016 году НОАК подверглась самой масштабной реорганизации в своей истории, чтобы лучше подготовиться к ведению современной войны информационной эпохи. Некоторые ключевые аспекты этой реорганизации были переняты у Соединенных Штатов. Однако НОАК также учла уроки, извлеченные из российских военных реформ "Новый взгляд", которые начались в конце 2008 года. В профессиональных военных журналах НОАК часто публикуют статьи о последних событиях в российской военной сфере и в объединенных вооруженных силах США. И, конечно же, китайские и российские военные близки в институциональном плане благодаря переговорам между генеральными штабами и взаимному посещению школ профессионального военного образования. В ноябре 2021 года государства подписали "дорожную карту тесного военного сотрудничества на 2021-2025 годы", направленную, среди прочего, на оформление совместного морского и воздушного патрулирования, подобного тому, которое они провели месяцем ранее в проливе Цугару к северу от Японии. Поэтому оценка оперативных действий российской армии станет приоритетной задачей для аналитиков НОАК по мере их сближения с российскими коллегами.

[ + – ] В 2016 году НОАК подверглась самой масштабной реорганизации в своей истории, чтобы лучше подготовиться к ведению современной войны информационной эпохи Фото: скриншот

В-третьих, китайские и российские вооруженные силы уже много лет проводят совместные учения. Результаты России в Украине позволит НОАК почувствовать разницу между тренировками и реальными боевыми действиями. Этот вопрос имеет большое значение для НОАК, очень хорошо осознающей, что она не видела крупномасштабных боевых действий с момента вторжения во Вьетнам в 1979 году. Однако НОАК считает российских военных очень опытными в реальных боях, и это в целом правда. С момента распада Советского Союза российские военные воевали в Чечне, Грузии, Крыму, Восточной Украине, Сирии, а теперь и на всей территории Украины. Поэтому аналитики НОАК прилипнут к своим компьютерам, пытаясь понять, как Москва справляется со своей новейшей задачей. Один из уроков, который они могут извлечь, сводится к тому, что даже для военных с большим опытом война – крайне нелегкое дело.

В-четвертых, особый интерес будут представлять технические характеристики российских систем вооружений, их сильные и уязвимые стороны. Хотя Пекин имеет значительный собственный сектор оборонного производства, у НОАК до сих пор стоят на вооружении оружие, системы и платформы российского производства или созданные по российским образцам.

Уроки российско-украинской войны для Пекина

На данном этапе слишком рано с уверенностью утверждать, чему именно китайские военные специалисты научатся у войны с Украиной. Как и весь мир, аналитики НОАК накапливают данные и пытаются усвоить происходящее в режиме реального времени, а это всегда непросто. Кроме того, война в Украине вступает в новую фазу, поскольку российские военные перегруппировываются и переориентируют свои операции на востоке и юго-востоке. Более чем вероятно, что лучшие аналитические выкладки НОАК будут сделаны через несколько месяцев. Тем не менее, мы можем заняться скромными, но обоснованными предположениями о том, что, скорее всего, привлечет внимание НОАК на оперативном и стратегическом уровнях конфликта.

Важно

Поднебесная готовится. Суровые уроки для Китая с полей российско-украинской войны

На оперативном уровне аналитики НОАК заметят, что российские военные операции на сегодняшний день нарушают некоторые из проверенных временем "Основных принципов военной кампании" НОАК (基本战役原则).

В частности, четыре из них явно проигнорированы.

Основные принципы ведения войны, которые нарушила Россия в войне с Украиной

Прежде всего, российские военные недооценили "противника" и переоценили свои собственные возможности, что является существенной ошибкой. Действующий принцип военных кампаний НОАК – "знать врага и самого себя" (知彼知己). Далее, исходя из кажущейся разобщенности действий России в северной, восточной и южной частях Украины в начале войны, операции Москвы, вероятно, будут признаны нарушающими принцип "единой координации" (协调一致). Очевидные российские проблемы с логистикой и другими функциями поддержки боевых служб неизбежно наведут аналитиков НОАК на мысль, что Россия нарушила принцип "всесторонней поддержки" (全面保障). Наконец, военные планировщики Москвы изначально не придерживались и, похоже, даже не пытались достичь универсального принципа войны: "внезапности", который в принципах ведения кампаний НОАК сформулирован как "застать врага врасплох" (出敌不意). Вашингтон, публично разместивший разведданные, усугубил проблемы Москвы в этом отношении. Все это должно навести наблюдателей из Пекина на мысль, что достичь эффекта внезапности на стратегическом уровне в наши дни становится все сложнее.

Как давняя последовательница российской доктрины, НОАК, мягко говоря, удивится явному отсутствию "совместности" в российских операциях. Кампания Москвы в Украине очень похожа на комбинированную войну, ориентированную на сухопутные силы – то есть именно тот тип войны, от которого НОАК пытается отойти. В ноябре 2020 года, после 20 лет экспериментов, НОАК полностью пересмотрела свою доктрину совместных операций.

Новая парадигма НОАК, известная как "Интегрированные совместные операции" (体化联合作战), требует единства усилий и интеграции между службами на суше, на море, в воздухе и в ключевых высокотехнологичных областях, таких как киберпространство, космическое пространство и электромагнитный спектр – все под единой структурой командования и управления.

Более того, НОАК намерена довести совместные операции до тактического уровня, тогда как ранее они проводились только в рамках крупномасштабных кампаний. Концепция интегрированных совместных операций определяет множество аспектов деятельности НОАК – организационную структуру на национальном и региональном уровнях, органы управления, развитие возможностей, обучение, а также профессиональное военное образование.

Вместо того, чтобы демонстрировать элегантные совместные операции 21-го века с использованием высокотехнологичных средств – как это делают американские вооруженные силы и к чему стремится НОАК, – Россия, похоже, возвращается к тупому применению наземных, воздушных и ракетных атакам. Это отнюдь не образцы "оперативного искусства", которое НОАК надеется перенять. Будучи ярыми учениками и поклонниками российской доктрины в течении десятилетий, стратеги и планировщики НОАК могут лишь задаваться вопросом "почему?".

Владимир Зеленский и китайское искусство войны

Являясь "вооруженным крылом Коммунистической партии Китая", НОАК представляет собой как политическую, так и военную силу. В НОАК есть корпус политических офицеров, которые следят за дисциплиной, укрепляют связь между армией и партией, следят за динамикой отношений военных и гражданских и занимаются кадровыми аспектами ведения войны. Поэтому китайская армия будет уделять пристальное внимание сообщениям о человеческих и когнитивных аспектах войны. Аналитики НОАК будут читать сообщения о низком моральном духе российских войск, предполагаемом дезертирстве, отсутствии дисциплины тактических коммуникаций, нападениях на украинских некомбатантов и обвинениях в военных преступлениях. Они также обратят внимание на истории о протестах в России граждан, выступающих против "путинской войны", и репрессивных мерах Москвы.

В то же время политические офицеры НОАК и другие, вероятно, будут удивлены тому, как хорошо президент Украины Владимир Зеленский использует информационную войну и стратегические коммуникации в качестве средства наращивания мощи.

Действительно, Зеленский и украинские военные фактически практикуют то, что НОАК называет "тремя направлениями войны" (三种战法) – война с общественным мнением, психологическая война и юридическая война.

Чтение этих историй, несомненно, оправдает для НОАК ее постоянное внимание к "политической работе" (政治工作) среди войск и местного населения, а также подтвердит эффективность новой совместной доктрины НОАК, касающейся как политической работы, так и национальной мобилизации. Истории с полей сражений в Украине предоставят и дополнительные данные, подчеркивающие для офицеров-политиков и других лиц, почему НОАК должна оставаться политической силой. Они также поднимут вопросы об эффективности постсоветской структуры так называемых политических руководителей в российских вооруженных силах.

[ + – ] Являясь "вооруженным крылом Коммунистической партии Китая", НОАК представляет собой как политическую, так и военную силу Фото: GettyImages.com

Помимо оперативных и тактических вопросов, вторжение России в Украину и международная реакция, которую оно вызвало, ведут к дискуссиям о стратегических вопросах более высокого порядка, таких как последствия жестких международных экономических санкций для будущего национальной безопасности Китая, способность либеральных демократий разных регионов выступить единым фронтом перед лицом общей угрозы, сила альянсов и быстрое возвращение США к роли глобального лидера. И хотя правительство в Пекине отрицает какие-либо политические параллели между ситуацией в Украине и Тайване, НОАК и другие страны могут посчитать как оперативные, так и стратегические уроки российско-украинской войны актуальными для этого сценария.

Важно

Некомпетентность и страх. Эксперты — о том, почему Кремль воюет "вполсилы"

Вопрос ядерного сдерживания – один из важнейших стратегических вопросов, порожденных российско-украинской войной. Аналитики НОАК и другие представители китайского сообщества национальной безопасности будут изучать роль российского ядерного арсенала в формировании реакций США и НАТО в ответ на действия Москвы, включая отсутствие военного вмешательства. Вероятно, все это подтвердит для Пекина правильность еще довоенного решения наращивать стойкость и объемы своего ядерного арсенала. В то же время эффективность давней китайской ядерной доктрины "неприменения первыми" в будущем вызывает вопросы. Есть подозрение, что военные и гражданские стратеги Пекина будут долго и тщательно изучать ядерный вопрос.

В целом, следует полагать, что во время и после этого конфликта НОАК выделит значительные ресурсы на усвоение уроков российского вторжения в Украину. Судя по прошлому опыту, китайцы не станут выносить поспешных суждений. Все аспекты войны будут внимательно рассмотрены на симпозиумах, конференциях, дебатах, в статьях и книгах. На оперативном и тактическом уровнях эти уроки либо подтвердят, либо скорректируют китайскую доктрину, включая тактику, технику и процедуры, оптимальное использование систем и даже политическую работу.

В стратегическом плане такие уроки могут даже повлиять на будущую ядерную доктрину и расчеты Пекина в отношении применения своего потенциала. Пекинские чиновники продолжают заявлять, что им совершенно не нужен этот конфликт. Нам придется верить им на слово. Тем не менее, российская военная кампания предоставляет НОАК еще одно "поле экспериментов" для тщательного изучения боевого опыта других стран.

Об авторе

Дэвид М. Финкельштейн – офицер армии США в отставке. Давно исследует вопросы безопасности в Азии. Директор по вопросам безопасности Китая и Индо-Тихоокеанского региона в CNA – независимом исследовательском институте в Арлингтоне, штат Вирджиния.