Поднебесная готовится. Суровые уроки для Китая с полей российско-украинской войны

Китайские лидеры десятилетиями обращались к Москве не только за оружием, но и за структурной и командной доктриной. Но военная кампания РФ в Украине пока что учит Китай тому, как не надо воевать.

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Дипломаты, ученые и аналитики в один голос утверждают, что китайские стратеги извлекают уроки из неудач России в Украине – начиная от способов противодействия западной "информационной войне" в ходе тайваньского конфликта и заканчивая применением "шока и натиска", чтобы быстро подавить силы сопротивления острова.

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Фокус перевел новый текст интернет издания inquirer.net посвященный российско-украинской войне и то, какие уроки может извлечь из нее Китай.

Россия увязла в трясине войны: суровые уроки для Китая

Китайские военные эксперты обсуждают конфликт в частных переписках, высказывая свою точку зрения на участие Запада в Украине и причины неудач России.

Их выводы пока не появились в официальных военных журналах или государственных СМИ, однако неспособность России быстро разгромить украинскую армию и опасения насчет того, смогут ли китайские вооруженные силы эффективно проявить себя на практике, – вот главные темы для обсуждения.

[ + – ] Смогут ли китайские вооруженные силы эффективно проявить себя на практике, – вот главные темы для обсуждения

"Многие китайские эксперты следят за этой войной, словно представляя себе, как бы она развивалась, если бы произошла между Китаем и Западом", – говорит пекинский исследователь в сфере безопасности Чжао Тун из Фонда Карнеги за международный мир.

На ранних этапах войны подход России не смог подавить украинские силы, что воодушевило международное сообщество вмешаться в ситуацию, помогая Украине разведданными, вооружением и попытками экономической изоляции России.

"Вероятно, Китаю стоит задуматься о проведении изначально более мощной и всеобъемлющей операции, чтобы шокировать и застать врасплох силы обороны Тайваня, таким образом обеспечив себе серьезное преимущество", – ссылается Чжао на наблюдения китайских стратегов.

По его словам, достижение такого преимущества "отобьет у сил противника желание вмешиваться".

Сингапурский ученый Коллин Кох утверждает, что такой шаг станет проблематичным для Народно-освободительной армии Китая.

"Если чрезмерно "шокировать и устрашить" Тайвань подавляющей силой на начальных этапах войны, может быть много жертв среди гражданского населения", – говорит Коллин Кох, сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама. Это затруднит оккупацию и усилит противодействие международного сообщества.

"Китайцам не стоит питать иллюзии, что на Тайване их будут встречать как освободителей, снабжать и помогать им", – добавляет он.

[ + – ] "Китайцам не стоит питать иллюзии, что на Тайване их будут встречать как освободителей, снабжать и помогать им"

Кроме того, Тайвань обладает более мощным ракетным потенциалом, чем Украина, что позволит наносить упреждающие удары по китайским объектам или атаковать их сразу после вторжения.

Ни министерство обороны Китая, ни Управление по делам Тайваня Китая не ответили на просьбу дать комментарий.

Российские войска вторглись в восточную Украину 24 февраля, встретив жесткое сопротивление, превратив города и поселки в руины, потеряв тысячи солдат, а также танки, вертолеты и самолеты. На этой неделе британские чиновники подсчитали, что погибло 15 тысяч российских военнослужащих; другие источники называют большее число.

Более 5 миллионов человек бежали из страны после начала так называемой "спецоперации" по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и западные правительства говорят, что это ложный предлог для захватнической агрессивной войны президента Владимира Путина.

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Двое ученых и четыре дипломата утверждают, что китайских стратегов беспокоит, как именно Россия собирается противостоять косвенной военной помощи Запада. В тайваньском сценарии Китай столкнется с аналогичной проблемой.

По словам Чжао, китайские эксперты в частном порядке рассуждают о том, что Пекину необходимо уделять больше внимания так называемой информационной войне, которая осложнила положение России на поле боя.

Помимо экономической изоляции России, дипломатические усилия Запада на фоне сообщений о зверствах в зоне боевых действий облегчили предоставление помощи Украине и затруднили поиск внешней поддержки для России.

Чжао утверждает, что для китайских стратегов одной из самых важных составляющих текущего конфликта является способность западных стран "манипулировать международным мнением в соответствии со своей точкой зрения и кардинально менять реакцию международного сообщества на войну".

Некоторые китайские стратеги считают, что контроль над информацией создал неоправданно негативное впечатление о действиях России.

"Сейчас ведется много дискуссий о том, что Китаю необходимо уделять большое внимание этой информационной сфере", – говорит Чжао.

Тайвань не Украина: почему штурм непокорного острова будет сложнее чем авантюра Кремля

Некоторые аналитики отмечают, что кампания в Украине велась задолго до вторжения российских войск в конце февраля, причем Россия наращивала свои силы на границе в течение нескольких месяцев. Эти действия легко отслеживали частные разведывательные фирмы по открытым источникам, а правительства США и других стран неоднократно освещали развитие ситуации.

"Тайвань – гораздо более сложная задача в плане материально-технического обеспечения, чем Украина, и подготовить незамеченными силы вторжения такого масштаба будет невероятно сложно", – уверен Александр Нилл, руководитель стратегической консалтинговой компании в Сингапуре.

К тому же китайские военные лидеры десятилетиями обращались к Москве не только за оружием, но и за структурной и командной доктриной.

В последние годы российские и китайские войска проводят все более интенсивные совместные учения, в том числе крупномасштабные общевойсковые маневры в России в сентябре 2020 года.

Однако стратегические результаты этого сотрудничества весьма сомнительны. В 2012 году НОАК переняла модель подразделений, аналогичную российским батальонным тактическим группам (БТГ) – якобы быстрым, маневренным и самодостаточным. Но в итоге российские БТГ увязли в Украине и оказались уязвимыми для атак.

[ + – ] К тому же китайские военные лидеры десятилетиями обращались к Москве не только за оружием, но и за структурной и командной доктриной Фото: РИА Новости

Россия также с трудом координирует участие нескольких военных округов в войне. Китайские аналитики опасаются, что вторжение Китая через Тайваньский пролив, которое многие считают гораздо более серьезным военным вызовом, столкнется с аналогичными проблемами, так как для этого необходимо слаженное взаимодействие недавно сформированных командований Южного, Восточного и Северного театров.

Российские войска в Украине страдают от проблем в командовании и низкого морального духа. Аналитики пока не знают, как китайские войска, которые не участвовали в боях с момента вторжения в северную часть Вьетнама в 1979 году, проявят себя в современном конфликте.

"Мы наблюдали тревожные признаки недисциплинированности российских войск. Это напоминает нам, что мы многого не знаем о том, как поведут себя китайские войска в условиях военного давления, – говорит Нилл. – Несмотря на всю их политическую индоктринированность, мы попросту не можем предсказать, насколько стойкими они окажутся".

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