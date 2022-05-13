4 принципи ведення війни, які порушила Росія у війні з Україною

Китайські військові фахівці уважно стежать за перебігом російсько-української війни. Аналітики НВАК виділяють помилки, які роблять війська країни-агресора, і роблять висновки.

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Воєнспеци НВАК (Народно-визвольної армії Китаю) у своїй практиці керуються давно сформованою доктриною, яка зветься "Основні принципи військової кампанії". І на думку аналітиків НВАК, російські військові операції в Україні проводять із порушенням як мінімум чотирьох базових засад ведення війни.

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Основні засади ведення війни, які порушила Росія у війні з Україною

Перший принцип, якого не дотримуються ЗС РФ, воюючи на території України, — "знати ворога і самого себе". Китайські військові експерти вважають, що російські військові недооцінили "противника" — ЗСУ і переоцінили свої власні можливості. Це стало першим у ланцюжку ключових помилок. Другим порушено "принцип єдиної координації". Росія розпочала агресію в Україні відразу за декількома напрямками: на півночі, сході та півдні країни. Ці роз'єднані події стали однією з причин провального початку вторгнення РФ. "Принцип всебічної підтримки" також не дотримувався під час нападу на Україну: це спричинило явні проблеми з логістикою, постачанням, роботою різних служб підтримки армії, зазначають аналітики НВАК. Четвертий універсальний принцип ведення війни, якого, як кажуть військові спеціалісти з Китаю, росіяни навіть не спробували дотримуватися — це "принцип раптовості" або "застати ворога зненацька". Ті, хто планував вторгнення в Україну, не турбувалися з цього приводу. Росія нарощувала війська біля українських кордонів, а США, які оприлюднили розвіддані про підготовку вторгнення, довершили справу. З цього експерти в Пекіні роблять висновок: забезпечити ефект раптовості на стратегічному рівні сьогодні досить складно.

[ + – ] Китай давно сформував для себе доктрину під назвою "Основні засади воєнної кампанії" і ніколи від неї не відступає Фото: Getty Images

Вся інформація, що надходить із театру воєнних дій в Україні, в Китаї уважно класифікують та аналізують. Як вважають міжнародні спостерігачі, КНР зазначає прорахунки росіян, щоб не повторити їх у разі можливого вторгнення на Тайвань.

Докладніше про те, які уроки Китай витягує зі "спецоперації" РФ в Україні, читайте у статті "Розумний навчається на помилках інших. Україна як поле бойових експериментів для Пекіна".