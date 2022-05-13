Улучшение позиций ВСУ под Харьковом и тяжелые потери ВС РФ на Луганщине, — анализ боев

Украинские артиллеристы применяют натовские гаубицы под Изюмом, ВСУ могут атаковать ВС РФ в Волчанске. Вместе с тем ВС РФ заняли несколько сел в разных районах боев на востоке.

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Военный аналитик из Австрии Том Купер опубликовал новый отчет военных действий в Украине с 10 по 12 мая.

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Путин выступил против вступления Украины в Евросоюз

Как пишет Том Купер, единственное, что действительно важно на уровне дипломатии — выступление президента РФ Путина против вступления Украины теперь и в ЕС, а не только НАТО.

11 мая в Нацгвардии сообщили о количестве потерь с начала полномасштабного российского вторжения. В боях погибли 501 военный Нацгвардии, а 1697 получили ранение.

Также в Генштабе назвали свои цифры по российским ракетным ударам баллистических и крылатых ракет — 788. Однако это значительно ниже от цифр Пентагона — 2125 и заявления Зеленского от 6 мая — 2014.

Количество ракетных ударов значительно уменьшилось — стратегия в воздухе

ВС РФ продолжают наносить ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами по Украине. Однако последние три дня количество атак существенно уменьшилось. Более того, войска РФ используют ракеты Х-22 и Х-59, которые не могут проникнуть глубоко на украинскую территорию.

Самый мощный удар был нанесен по Кременчугскому НПЗ — это уже вторая атака. Первая атака 4 ракетами была нанесена 24 апреля.

Вновь был нанесен удар по Николаеву, а еще одним объектом удара российской авиации стал Новгород-Северский в Черниговской области, где по меньшей мере трое погибли и 19 получили ранения в результате обстрела местной школы. Такой выбор цели сложно объяснить.

Бойцы 81-й воздушно-десантной бригады заявили, что сбили российский Ми-24 из ПЗРК FIM-92 Stinger. А также Ка-52 был сбит ПЗРК "Перун" (польский) где-то восточнее, но Куперу не удалось найти подробностей.

Украинская авиация сосредоточила все свои удары в районе Белогоровки, где войска РФ пытаются возводить понтонные переправы через Северский Донец. Обошлось без потерь самолетов.

Артиллерия ВСУ теперь достает до Волчанска — харьковское направление

Украинские военные еще не вышли на границы с Белгородской областью, однако уже появляются сообщения, что ВС РФ перегруппировываются, чтобы не допустить дальнейшего продвижения ВСУ. Наиболее интересно, по мнению Купера, в контрнаступлении то, что освободив множество сел к северу от Старого Салтова, оккупированный Волчанск находится в менее 20 км. Теперь ВС РФ там в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Волчанск важен тем, что он используется для переброски российских войск из Белгорода железной дорогой. Купер ожидает увидеть видео уничтоженных эшелонов с БПЛА.

[ + – ] Украинская артиллерия добивает до железнодорожного узла в Волчанске

ВСУ "учатся на практике" осваивать 155-мм артиллерийские орудия под Изюмом

Купер пишет, что последние 4-5 дней нет отбоя от сообщений о наступлении ВСУ северо-западнее Изюма. Однако нет никаких данных об освобожденных населенных пунктах. Поэтому аналитик предполагает, что артиллеристы могут на практике обучаться новым артиллерийским орудиям стандартов НАТО, нанося удары по передовым российским базам. Вероятно, в кооперации с Силами спецопераций и/или "вездесущими" БПЛА.

[ + – ] Зона возможного контрнаступления ВСУ

ВС РФ атакуют Лиман

Российские войска атакуют на всем пути от Александровки до Шандриголово и Новоселовки к северу от Лимана. Большая часть Шандриголово находится под контролем оккупантов, но остальная линия фронта держится. За последние 4-5 дней было уничтожено около 40 единиц различной техники РФ, в том числе танки Т-72 и Т-80.

[ + – ] Сгоревший танк ВС РФ

Если заявленные цифры правдивы, то из этого можно сделать вывод, что была уничтоженная одна батальонно-тактическая группа. Также ее уничтожение может стать доказательством того, что там задействована 90-ая танковая дивизия.

Российские войска тем временем, очень гордятся работой своих служб технической поддержки. Купер добавил видео как БРЭМ-1 эвакуирует поврежденный Т-72Б3.

Также Ямполь (Донецкая область) занят войсками РФ, а Озерное подвергается тяжелой бомбардировке.

[ + – ] Ямполь заняли ВС РФ

ВСУ и попытки ВС РФ возводить переправы через Северский Донец

Том Купер резюмирует события вокруг Белогоровки:

7 мая ВС РФ возвели переправу — ВСУ ее уничтожили

8 мая ВС РФ возвели переправу — ВСУ ее уничтожили

9, 10 и 11 мая ВС РФ возводили еще переправы — ВСУ их уничтожили

Беспилотники к этому моменту зафиксировали уничтожение десяток единиц техники РФ:

6 танков Т-72

15-20 БМП-2

8-10 МТЛБ

и около 20 других машин

Это потери только рядом с одним из переправ. Есть визуальные подтверждения каждой единицы техники. Если добавить к ним еще заявления ВСУ об уничтожении 20-30 других машин в этом же районе, то станет ясно, насколько жесткие бои там ведутся, и насколько сильно давит российская армия.

[ + – ] Часть уничтоженной техники РФ

Все же русским удается наступать и переправлять через реку часть техники. Есть сообщения об ожесточенных боях под Белогоровкой последние три дня. ВС РФ прорвались в несколько направлениях — Верхокамянское, Новоселовка и Шипиловка.

[ + – ] Карта атак ВС РФ через Северский Донец

Также под постоянным огневым контролем находится трасса Т1302 — один из самых важных путей снабжения Северодонецка и Лисичанска.

Рубежное-Попасная-Горловка

В ночь с 10 на 11 мая оставшиеся украинские войска были вынуждены покинуть Рубежное (севернее Северодонецка). Также ВСУ отошли от Воеводовки, а ВС РФ атакует северную окраину Северодонецка несмотря на подрыв моста.

[ + – ] Красным подчеркнуты н.п. занятые ВС РФ

Как пишет Купер, у ВСУ там недостаточно танков, артиллерии и боеприпасов.

Российской армии определенно удалось продвинуться на 1-2 км по руинам Попасной по направлению трассы Н3. Также ВС РФ вроде как дошли до Нижнего по направлению к Камышувахе, где несмотря на заявления ВСУ, нет никаких укреплений.

Российским войскам удалось прорвать линию разграничения возле Горловки. Оккупанты захватили Новобахмутовку и Новокалиново. Купер пишет, что существует предел, сколько может выдержать любое подразделение, задействованное в интенсивных боях.

[ + – ] ВС РФ захватили два села рядом с Горловкой

Ситуация мариупольского гарнизона критическая

Российские войска постоянно обстреливают "Азовсталь" нанося удары из Ту-22М3 последние 3 дня. 12 мая появились сообщения, что пророссийские боевики прорвали первую линию обороны на северо-востоке, захватив несколько объектов. Однако защитники оттеснили их.

Купер пишет, что у него сложилось впечатление, что большая часть боев происходит под землей, внутри туннелей "Азовстали". Поэтому оттуда практически невозможно получить информацию. Поэтому вывод один — ситуация критическая, но в целом бойцы держатся.

Тем временем Турция готова провести эвакуацию выживших, пообещав, что они не будут принимать участие в войне до ее завершения. Москва отказалась.

РФ перебросила дополнительные силы на остров Змеиный

Русские настолько "эвакуировали" остров Змеиный в Черном море, что привезли туда плавкран, выгрузили два ЗРК и дополнительные припасы. Гарнизон вновь обрел силы.

В Украине также заявили о поражении еще нескольких кораблей, в том числе катер "Дигон" и "Атаман Павлов", однако подтверждений Купер не выявил.

Напомним, 13 мая ВСУ уничтожили на Херсонском направлении склад боеприпасов ВС РФ.