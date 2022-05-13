Покращення позицій ЗСУ під Харковом і тяжкі втрати ЗС РФ на Луганщині, — аналіз боїв

Українські артилеристи застосовують натовські гаубиці під Ізюмом, ЗСУ можуть атакувати ЗС РФ у Вовчанську. Водночас ЗС РФ зайняли кілька сіл у різних районах боїв на сході.

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Військовий аналітик з Австрії Том Купер опублікував новий звіт воєнних дій в Україні з 10 по 12 травня.

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Путін виступив проти вступу України до Євросоюзу

Як пише Том Купер, єдине, що справді важливо на рівні дипломатії — виступ президента РФ Путіна проти вступу України тепер і до ЄС, а не лише до НАТО.

11 травня у Нацгвардії повідомили про кількість втрат від початку повномасштабного російського вторгнення. У боях загинули 501 військовий Нацгвардії, а 1 697 дістали поранення.

Також у Генштабі назвали свої цифри щодо російських ракетних ударах балістичних і крилатих ракет — 788. Однак це значно нижче від цифр Пентагону — 2 125 та заяви Зеленського від 6 травня — 2 014.

Кількість ракетних ударів значно зменшилася — стратегія у повітрі

ЗС РФ продовжують завдавати ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами по Україні. Проте останні три дні кількість атак суттєво зменшилася. Більше того, війська РФ використовують ракети Х-22 та Х-59, які не можуть проникнути глибоко на українську територію.

Найпотужнішого удару було завдано по Кременчуцькому НПЗ — це вже друга атака. Першу атаку 4 ракетами було завдано 24 квітня.

Знову було завдано удару по Миколаєву, а ще одним об'єктом удару російської авіації став Новгород-Сіверський у Чернігівській області, де щонайменше троє загинули та 19 отримали поранення унаслідок обстрілу місцевої школи. Такий вибір цілі важко пояснити.

Бійці 81-ї повітряно-десантної бригади заявили, що збили російський Мі-24 із ПЗРК FIM-92 Stinger. А також Ка-52 був збитий ПЗРК "Перун" (польський) десь східніше, але Куперу не вдалося знайти подробиць.

Українська авіація зосередила всі свої удари у районі Білогорівки, де війська РФ намагаються зводити понтонні переправи через Сіверський Донець. Обійшлося без втрат літаків.

Артилерія ЗСУ тепер дістає до Вовчанська — харківський напрямок

Українські військові ще не вийшли на кордони з Бєлгородською областю, проте вже з'являються повідомлення, що ЗС РФ перегруповуються, щоб не допустити подальшого просування ЗСУ. Найцікавіше, на думку Купера, у контрнаступі те, що звільнивши безліч сіл північніше Старого Салтова, окупований Вовчанськ перебуває у менш 20 км. Тепер ЗС РФ там у зоні досяжності української артилерії.

Вовчанськ важливий тим, що він використовується для перекидання російських військ із Бєлгорода залізницею. Купер очікує побачити відео знищених ешелонів із БПЛА.

[ + – ] Українська артилерія добиває до залізничного вузла у Вовчанську

ЗСУ "вчаться на практиці" освоювати 155-мм артилерійські знаряддя під Ізюмом

Купер пише, що останні 4-5 днів немає відбою від повідомлень про наступ ЗСУ північно-західніше Ізюма. Проте немає жодних даних про звільнені населені пункти. Тому аналітик припускає, що артилеристи можуть на практиці навчатися нових артилерійських знарядь стандартів НАТО, завдаючи ударів по передових російських базах. Ймовірно, у кооперації із Силами спецоперацій та/або "всюдисущими" БПЛА.

[ + – ] Зона можливого контрнаступу ЗСУ

ЗС РФ атакують Лиман

Російські війська атакують на всьому шляху від Олександрівки до Шандриголово та Новоселівки до півночі від Лимана. Більшість Шандриголово перебуває під контролем окупантів, але решта лінії фронту тримається. За останні 4-5 днів було знищено майже 40 одиниць різної техніки РФ, зокрема танки Т-72 та Т-80.

[ + – ] Згорілий танк ЗС РФ

Якщо заявлені цифри правдиві, то можна зробити висновок, що була знищена одна батальйонно-тактична група. Також її знищення може стати доказом того, що там задіяна 90-та танкова дивізія.

Російські війська тим часом дуже пишаються роботою своїх служб технічної підтримки. Купер додав відео, як БРЕМ-1 евакуює пошкоджений Т-72Б3.

Також Ямпіль (Донецька область) зайнятий військами РФ, а Озерне зазнає важкого бомбардування.

[ + – ] Ямпіль зайняли ЗС РФ

ЗСУ та спроби ЗС РФ зводити переправи через Сіверський Донець

Том Купер резюмує події навколо Білогорівки:

7 травня ЗС РФ звели переправу — ЗСУ її знищили;

8 травня ЗС РФ звели переправу — ЗСУ її знищили;

9, 10 та 11 травня ЗС РФ зводили ще переправи — ЗСУ їх знищили.

Безпілотники на цей момент зафіксували знищення десятків одиниць техніки РФ:

6 танків Т-72;

15-20 БМП-2;

8-10 МТЛБ;

та приблизно 20 інших машин.

Це втрати лише поряд з однією з переправ. Існують візуальні підтвердження кожної одиниці техніки. Якщо додати до них ще заяви ЗСУ про знищення 20-30 інших машин у цьому ж районі, то стане зрозуміло, наскільки жорсткі бої там ведуться, і наскільки сильно тисне російська армія.

[ + – ] Частина знищеної техніки РФ

Все ж таки росіянам вдається наступати і переправляти через річку частину техніки. Є повідомлення про запеклі бої під Білогорівкою останні три дні. ЗС РФ прорвалися у кілька напрямків — Верхокам'янське, Новоселівка та Шипилівка.

[ + – ] Карта атак ЗС РФ через Сіверський Донець

Також під постійним вогневим контролем знаходиться траса Т1302 — один із найважливіших шляхів постачання Сєвєродонецька та Лисичанська.

Рубіжне-Попасна-Горлівка

У ніч із 10 на 11 травня українські війська, що залишилися, були змушені покинути Рубіжне (північніше Сєвєродонецька). Також ЗСУ відійшли від Воєводівки, а ЗС РФ атакує північну околицю Сєвєродонецька, незважаючи на підрив мосту.

[ + – ] Червоним підкреслені н. п. зайняті ЗС РФ

Як пише Купер, у ЗСУ там недостатньо танків, артилерії та боєприпасів.

Російській армії безумовно вдалося просунутися на 1-2 км по руїнах Попасної за напрямком траси Н3. Також ЗС РФ начебто дійшли до Нижнього у напрямку до Комишувахи, де незважаючи на заяви ЗСУ, немає жодних укріплень.

Російським військам вдалося прорвати лінію розмежування біля Горлівки. Окупанти захопили Новобахмутівку та Новокалинове. Купер пише, що існує межа, що може витримати будь-який підрозділ, задіяний в інтенсивних боях.

[ + – ] ЗС РФ захопили два села поряд із Горлівкою

Ситуація маріупольського гарнізону критична

Російські війська постійно обстрілюють "Азовсталь", завдаючи удари з Ту-22М3 останні 3 дні. 12 травня з'явилися повідомлення, що російські бойовики прорвали першу лінію оборони на північному сході, захопивши кілька об'єктів. Проте захисники відтіснили їх.

Купер пише, що в нього склалося враження, що більшість боїв відбувається під землею, всередині тунелів "Азовсталі". Тому звідти практично неможливо отримати інформацію. Тому висновок один — ситуація критична, але загалом бійці тримаються.

Тим часом Туреччина готова провести евакуацію вижилих, пообіцявши, що вони не братимуть участі у війні до її завершення. Москва відмовилася.

РФ перекинула додаткові сили на острів Зміїний

Росіяни настільки "евакуювали" острів Зміїний у Чорному морі, що привезли туди плавкран, вивантажили два ЗРК та додаткові запаси. Гарнізон знову отримав сили.

В Україні також заявили про ураження ще кількох кораблів, зокрема катер "Дігон" та "Отаман Павлов", проте підтверджень Купер не знайшов.

Нагадаємо, 13 травня ЗСУ знищили на Херсонському напрямку склад боєприпасів ЗС РФ.