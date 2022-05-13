Появляются мгновенно. Лукашенко восхитился разительными ударами ВСУ по ВС РФ (видео)

Во время общения со своими генералами и чиновниками политик призвал "взять урок" у украинских бойцов и добавил, добавив, что ВСУ также эффективно работают и по тыловым скоплениям войск.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о действиях украинских военных в ходе отражения российской агрессии. Об этом чиновник рассказал новоназначенным руководителям районных администраций вовремя заседания, посвященного кадровым вопросам.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Лукашенко отметил грамотные действия Вооруженных Сил Украины, призвав чиновников учиться на этом примере.

"Самыми эффективными оказались украинские мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары. Особенно, по тыловым скоплениям войск", — отметил президент Беларуси.

[ + – ] Александр Лукашенко похвалил ВСУ

Александр Лукашенко также призвал выявлять потенциально опасные элементы, которые "ждут возможности повторить 2020-й год", в связи с чем попросил новых руководителей районов тесно сотрудничать с правоохранительными органами.

Во время своей речи на параде 9 мая, белорусский лидер заявил, что не имеет права не поддерживать Россию, поскольку считает, что Европа может быть захвачена нацистами. Лукашенко сказал, что Запад не может вступать в открытую военную конфронтацию с РФ и Беларусью, и поэтому "накачивает Украину оружием, воюет с мемориалами, символами, ветеранами".

Ранее Фокус рассказывал, что соперница Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в 2020 году Светлана Тихановская заявила, что нападение войск РФ на Киев прекратилось благодаря мужеству белорусов. По словам политика, хоть Лукашенко и предоставил территорию для запуска ракет, но российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле. Тихановская считает маловероятным ввод белорусских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, белорусские солдаты были деморализованы, и их руководство не посмело донести этот приказ до них.