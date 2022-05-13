Появляются мгновенно. Лукашенко восхитился разительными ударами ВСУ по ВС РФ (видео)
Во время общения со своими генералами и чиновниками политик призвал "взять урок" у украинских бойцов и добавил, добавив, что ВСУ также эффективно работают и по тыловым скоплениям войск.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о действиях украинских военных в ходе отражения российской агрессии. Об этом чиновник рассказал новоназначенным руководителям районных администраций вовремя заседания, посвященного кадровым вопросам.
Лукашенко отметил грамотные действия Вооруженных Сил Украины, призвав чиновников учиться на этом примере.
"Самыми эффективными оказались украинские мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары. Особенно, по тыловым скоплениям войск", — отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко также призвал выявлять потенциально опасные элементы, которые "ждут возможности повторить 2020-й год", в связи с чем попросил новых руководителей районов тесно сотрудничать с правоохранительными органами.
Во время своей речи на параде 9 мая, белорусский лидер заявил, что не имеет права не поддерживать Россию, поскольку считает, что Европа может быть захвачена нацистами. Лукашенко сказал, что Запад не может вступать в открытую военную конфронтацию с РФ и Беларусью, и поэтому "накачивает Украину оружием, воюет с мемориалами, символами, ветеранами".
Ранее Фокус рассказывал, что соперница Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в 2020 году Светлана Тихановская заявила, что нападение войск РФ на Киев прекратилось благодаря мужеству белорусов. По словам политика, хоть Лукашенко и предоставил территорию для запуска ракет, но российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле. Тихановская считает маловероятным ввод белорусских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, белорусские солдаты были деморализованы, и их руководство не посмело донести этот приказ до них.