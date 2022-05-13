З'являються миттєво. Лукашенко захопився разючими ударами ЗСУ по ЗС РФ (відео)

Під час спілкування зі своїми генералами та чиновниками політик закликав "взяти урок" в українських бійців і додав, додавши, що ЗСУ також ефективно працюють і з тилових скупчень військ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився думкою про дії українських військових у процесі відбиття російської агресії. Про це чиновник розповів новопризначеним керівникам районних адміністрацій під час засідання, присвяченого кадровим питанням.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Лукашенко наголосив на грамотних діях Збройних Сил України, закликавши чиновників навчатися на цьому прикладі.

"Найефективнішими виявилися українські мобільні групи, які миттєво, несподівано наближаючись до супротивника, який набагато їх перевершує, завдають разючих ударів. Особливо по тилових скупченнях військ", — зазначив президент Білорусі.

[ + – ] Олександр Лукашенко похвалив ЗСУ

Олександр Лукашенко також закликав виявляти потенційно небезпечні елементи, які "чекають на можливість повторити 2020-й рік", у зв'язку з чим попросив нових керівників районів тісно співпрацювати з правоохоронними органами.

Під час своєї промови на параді 9 травня білоруський лідер заявив, що не має права не підтримувати Росію, оскільки вважає, що Європу можуть захопити нацисти. Лукашенко сказав, що Захід не може вступати у відкриту військову конфронтацію з РФ та Білоруссю, і тому "накачує Україну зброєю, воює з меморіалами, символами, ветеранами".

Раніше Фокус розповідав, що суперниця Лукашенка на президентських виборах у Білорусі у 2020 році Світлана Тихановська заявила, що напад військ РФ на Київ припинився завдяки мужності білорусів. За словами політикині, хоч Лукашенко й надав територію для запуску ракет, але російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі. Тихановська вважає малоймовірним введення білоруських військ на територію України, хоча такий наказ віддавали у перші дні після вторгнення. Проте, білоруські солдати були деморалізовані, і їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них.