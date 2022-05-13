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Воєнний фокус Російсько-українська війна

З'являються миттєво. Лукашенко захопився разючими ударами ЗСУ по ЗС РФ (відео)

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Олександр Лукашенко, Україна, Лукашенко, а я сейчас вам покажу
Фото: delfi.lt | Олександр Лукашенко

Під час спілкування зі своїми генералами та чиновниками політик закликав "взяти урок" в українських бійців і додав, додавши, що ЗСУ також ефективно працюють і з тилових скупчень військ.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився думкою про дії українських військових у процесі відбиття російської агресії. Про це чиновник розповів новопризначеним керівникам районних адміністрацій під час засідання, присвяченого кадровим питанням.

Лукашенко наголосив на грамотних діях Збройних Сил України, закликавши чиновників навчатися на цьому прикладі.

"Найефективнішими виявилися українські мобільні групи, які миттєво, несподівано наближаючись до супротивника, який набагато їх перевершує, завдають разючих ударів. Особливо по тилових скупченнях військ", — зазначив президент Білорусі.

Олександр Лукашенко похвалив ЗСУ

Олександр Лукашенко також закликав виявляти потенційно небезпечні елементи, які "чекають на можливість повторити 2020-й рік", у зв'язку з чим попросив нових керівників районів тісно співпрацювати з правоохоронними органами.

Під час своєї промови на параді 9 травня білоруський лідер заявив, що не має права не підтримувати Росію, оскільки вважає, що Європу можуть захопити нацисти. Лукашенко сказав, що Захід не може вступати у відкриту військову конфронтацію з РФ та Білоруссю, і тому "накачує Україну зброєю, воює з меморіалами, символами, ветеранами".

Раніше Фокус розповідав, що суперниця Лукашенка на президентських виборах у Білорусі у 2020 році Світлана Тихановська заявила, що напад військ РФ на Київ припинився завдяки мужності білорусів. За словами політикині, хоч Лукашенко й надав територію для запуску ракет, але російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі. Тихановська вважає малоймовірним введення білоруських військ на територію України, хоча такий наказ віддавали у перші дні після вторгнення. Проте, білоруські солдати були деморалізовані, і їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них.