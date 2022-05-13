Залужный показал игральные карты с военными преступниками РФ (фото)

Главнокомандующий ВСУ получил подарок от волонтеров InformNapalm, поддержавших давнюю традицию. Теперь, играя в карты, украинские военные будут знать преступников в лицо.

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о появлении колоды карт с изображением военных преступников Российской Федерации. Об этом лидер украинских военных написал на своей странице в Facebook.

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Генерал сообщил, что получил подарок от волонтеров из группы InformNapalm, которые решили повторить традицию, зарожденную в США 20 лет назад.

"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде бревна карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов. Поэтому, совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости", — написал Главнокомандующий ВСУ.

[ + – ] Карты с изображением российских преступников Фото: Facebook

Ранее Фокус рассказывал о подробностях первого судебного процесса над военным преступником из Российской Федерации. За убийство безоружного мирного жителя сержанту Кантемировской дивизии ВС РФ Вадиму Шишимарину грозит пожизненное заключение. По данным следствия, в Сумской области колонна техники оккупантов была разбита солдатами ВСУ. Убегая с поля боя, сержант Шишимарин и четыре его сослуживца обстреляли из автоматов частный автомобиль.

Также американское информационное агентство CNN показало видео убийства ВС РФ гражданских под Киевом. Мирных людей, в том числе 68-летнего охранника автосалона, убили во время боев на главной дороге в Киев. Командир украинских добровольцев заявил, что убитых предупреждали о приближении оккупантов, но они захотели остаться.