Залужний показав гральні карти з воєнними злочинцями РФ (фото)

Головнокомандувач ЗСУ отримав подарунок від волонтерів InformNapalm, які підтримали давню традицію. Тепер, граючи в карти, українські військові знатимуть злочинців в обличчя.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів про появу колоди карт із зображенням воєнних злочинців Російської Федерації. Про це лідер українських військових написав на своїй сторінці у Facebook.

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Генерал повідомив, що отримав подарунок від волонтерів із групи InformNapalm, які вирішили повторити традицію, зароджену в США 20 років тому.

"Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам'ятовували свої цілі.

У 2022 році волонтери міжнародного розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію і за підтримки військового керівництва України, зокрема й моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків та пропагандистів. Тому спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою як на полі бою, так і в інформаційній площині", — написав Головнокомандувач ЗСУ.

[ + – ] Карти із зображенням російських злочинців Фото: Facebook

Раніше Фокус розповідав про подробиці першого судового процесу над воєнним злочинцем із Російської Федерації. За вбивство беззбройного мирного жителя сержанту Кантемирівської дивізії ЗС РФ Вадиму Шишимаріну загрожує довічне ув'язнення. За даними слідства, у Сумській області колону техніки окупантів розбили солдати ЗСУ. Втікаючи з поля бою, сержант Шишимарін і чотири його товариші по службі обстріляли з автоматів приватний автомобіль.

Також американське інформаційне агентство CNN показало відео вбивства ЗС РФ цивільних під Києвом. Мирних людей, зокрема 68-річного охоронця автосалону, вбили під час боїв головною дорогою до Києва. Командир українських добровольців заявив, що вбитих попереджали про наближення окупантів, але захотіли залишитися.