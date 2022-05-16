Двух киевских программистов подозревают в сотрудничестве с оккупантами, — прокуратура

Киевляне помогали захватчикам запустить программное обеспечение для незаконных органов власти на оккупированной территории Донецкой области.

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Двух IT-предпринимателей из Киева подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемые систематически с марта по май текущего года предоставляли государству-агрессору услуги в сфере информационных технологий. В частности, они помогали запустить программное обеспечение для ведения хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, и организаций страны-агрессора и незаконных органов власти на территории временно оккупированной Донецкой области.

Программистам сообщили о подозрении в совершении коллаборационистской деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, электромонтера предприятия "Азовсталь" подозревают в том, что он передал оккупантам РФ сведения о расположении тоннелей и укрытий на металлургическом заводе. Полученные от коллаборанта сведения российская сторона использовала в пропагандистских целях и деморализации украинских военных, находящихся на территории завода.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Мариуполь оказался в окружении, потому что российские войска без боя зашли из Крыма в Херсонскую область и взяли весь юго-восток.