UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Двух киевских программистов подозревают в сотрудничестве с оккупантами, — прокуратура

2615
работа прокуратуры, коллаборанты киев
В Киеве выявили предполагаемых программистов-коллаборантов

Киевляне помогали захватчикам запустить программное обеспечение для незаконных органов власти на оккупированной территории Донецкой области.

Двух IT-предпринимателей из Киева подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые систематически с марта по май текущего года предоставляли государству-агрессору услуги в сфере информационных технологий. В частности, они помогали запустить программное обеспечение для ведения хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, и организаций страны-агрессора и незаконных органов власти на территории временно оккупированной Донецкой области.

Программистам сообщили о подозрении в совершении коллаборационистской деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

паспорт россия, паспорт рф
прокуратура, коллаборанты
паспорт россия, паспорт рф
прокуратура, коллаборанты

Напомним, электромонтера предприятия "Азовсталь" подозревают в том, что он передал оккупантам РФ сведения о расположении тоннелей и укрытий на металлургическом заводе. Полученные от коллаборанта сведения российская сторона использовала в пропагандистских целях и деморализации украинских военных, находящихся на территории завода.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Мариуполь оказался в окружении, потому что российские войска без боя зашли из Крыма в Херсонскую область и взяли весь юго-восток.