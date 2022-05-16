Двох київських програмістів підозрюють у співпраці з окупантами, — прокуратура

Кияни допомагали загарбникам запустити програмне забезпечення для незаконних органів влади на окупованій території Донецької області.

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Двох IT-підприємців із Києва підозрюють у співпраці з окупантами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, підозрювані систематично з березня по травень поточного року надавали державі-агресору послуги у сфері інформаційних технологій. Зокрема, вони допомагали запустити програмне забезпечення для ведення господарської діяльності підприємств, установ та організацій країни-агресора та незаконних органів влади на території тимчасово окупованої Донецької області.

Програмістам повідомили про підозру в скоєнні колабораціоністської діяльності (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваних.

Слідчі дії з кримінального провадження тривають.

Нагадаємо, електромонтера підприємства "Азовсталь" підозрюють у тому, що він передав окупантам РФ відомості про розташування тунелів та укриттів на металургійному заводі. Отримані від колаборанта відомості російська сторона використала у пропагандистських цілях і деморалізації українських військових, що перебувають на території заводу.

На думку військового експерта Олега Жданова, Маріуполь опинився в оточенні, бо російські війська без бою зайшли з Криму в Херсонську область і взяли весь південний схід.