"Их разбили полностью": жены боевиков "ЛДНР" устроили бунт в Луганске (видео)

Родственники обратились к "главе МИД ЛНР" с требованием вернуть мобилизованных мужчин, которые оказались на территории РФ.

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Родственники принудительно мобилизованных мужчин, проживающих на территории ОРДЛО, устроили бунт и потребовали от "министра иностранных дел ЛНР" Владислава Дейнего вернуть выживших мужчин после разгрома в Харьковской области домой. В противном случае родственники пригрозили российским оккупационным администрациям громким скандалом. Кадры бунтующих жителей Донбасса опубликованы в Telegram "Украина 365".

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Женщины в оккупированном Луганске рассказали Дейнего о том, что подразделения под Харьковом, где воевали их родственники были полностью разбиты и выжившим пришлось бежать, спасая свои жизни.

"Верните наших мужей! 206-й полк! Много убитых, раненых и пленных! Кто остался в Харьковской области, их на территорию России не выпускают! Они не сдались, их разбили полностью! Они просто ушли с боевых действий", — заявили женщины в оккупированном Луганске.

По словам женщин, обратившихся к "министру", военные находившиеся под Харьковом в попытке избежать окружения в районе Русской Лозовой и Липцах вынуждены были отступить на территорию Белгородской области. Теперь они не могут попасть домой — их не пропускают через российскую границу в "ЛНР", поскольку они находятся на территории РФ нелегально.

"Им сказали, — звоните Пасечнику, потому что они там нелегально находятся…Они не дезертиры, они просто спасли свои жизни, те, кто смогли. На них шли танки, а они, извините, с пистоликами", — говорили женщины "министру".

Дейнего по-сути ничего не ответил родственникам. Несколько раз уточнив детали происшествия, он достал телефон и демонстративно пытался кому-то позвонить.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ вытеснили противника из занимаемых позиций в Харьковской области и вышли к участку государственной границы Украины. Об этом они в видеообращени доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В одной из российских военных частей в Донецкой области 22 апреля произошел бунт среди российских военнослужащих. По данным украинской разведки, в подразделениях под Марьинкой солдаты ВС РФ массово отказываются выполнять приказы командования.