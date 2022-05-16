"Їх розбили повністю": дружини бойовиків "ЛДНР" влаштували бунт у Луганську (відео)

Родичі звернулися до "глави МЗС ЛНР" з вимогою повернути мобілізованих чоловіків, які опинилися на території РФ.

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Родичі примусово мобілізованих чоловіків, які проживають на території ОРДЛО, влаштували бунт і зажадали від "міністра закордонних справ ЛНР" Владислава Дейнега повернути чоловіків, що вижили після розгрому в Харківській області, додому. Інакше родичі погрожували російським окупаційним адміністраціям гучним скандалом. Кадри бунтівників-жителів Донбасу опубліковані в Telegram "Україна 365".

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Жінки в окупованому Луганську розповіли Дейнезі про те, що підрозділи під Харковом, де воювали їхні родичі, повністю розбиті і їм довелося втекти, рятуючи свої життя.

"Поверніть наших чоловіків! 206-й полк! Багато вбитих, поранених і полонених! Хто залишився на Харківщині, їх на територію Росії не випускають! Вони не здалися, їх розбили повністю! Вони просто пішли з бойових дій", — заявили жінки в окупованому Луганську.

За словами жінок, які звернулися до "міністра", військові, які перебували під Харковом у спробі уникнути оточення в районі Руської Лозової та Липців, змушені були відступити на територію Бєлгородської області. Тепер вони не можуть потрапити додому — їх не пропускають через російський кордон до "ЛНР", оскільки вони знаходяться на території РФ нелегально.

"Їм сказали, — дзвоніть Пасічнику, тому що вони там нелегально перебувають... Вони не дезертири, вони просто врятували свої життя, ті, хто змогли. На них йшли танки, а вони, вибачте, з пістоліками", — говорили жінки "міністру".

Дайнего по суті нічого не відповів родичам. Декілька разів уточнивши деталі події, він дістав телефон і демонстративно намагався комусь зателефонувати.

Раніше повідомляли, що бійці ЗСУ витіснили супротивника із зайнятих позиційу Харківській області, і вийшли до ділянки державного кордону України. Про це вони у відеозверненні доповіли президентові України Володимиру Зеленському.

В одній із російських військових частин у Донецькій області 22 квітня стався бунт серед російських військовослужбовців. За даними української розвідки, в підрозділах під Мар'їнкою солдати ЗС РФ масово відмовляються виконувати накази командування.