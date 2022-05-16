Чувашия "возьмет шефство" над Донецким электротехническим заводом, — РосСМИ

Минпромторг РФ сформировал делегацию для "оказания помощи Донбассу". Согласно российскому плану, "специалисты из Чувашии" будут восстанавливать предприятие в Донецке, что должно обеспечить импортозамещение в РФ.

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Представители Чувашии вошли в состав делегации, сформированной Министерством промышленности и торговли РФ для "оказания помощи в восстановлении регионов Донбасса". Об этом пишут российские паблики со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева.

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В частности, чуваши должны "взять шефство" над Донецким электротехническим заводом. Как предполагает глава российской республики, это позволит России обеспечить импортозамещение и "технологический суверенитет" страны-агрессора в будущем. "Необходимо провести первые коммуникации предприятий Чувашской Республики с предприятиями Донбасса с точки зрения их восстановления и организации деятельности", — заявил Николаев.

Как говорит глава Чувашии, сейчас "завод простаивает". Однако еще в 2017 году пропагандистские донецкие паблики рапортовали, что предприятие якобы возобновило работу и даже "ищет новые рынки сбыта".

Помимо Донецкого завода, делегаты также планируют восстанавливать электросетевое хозяйство региона. Этим займется "электротехнический кластер Чувашии".

Помимо Чувашии, "шефскую помощь" разбомбленному россиянами региону должна оказывать и Курская область. Так, они будут курировать Первомайский район "ДНР". Для этого в Донецкую область переселят специалистов из Курской области, которые должны "приводить в порядок дороги и городские учреждения".

Предположительно, большая делегация из РФ должна выехать в оккупированные области Украины уже на этой или в течение следующей недели.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль готовит население России к аннексии Донбасса. В нескольких российских регионах появятся улицы, названные в честь военных с оккупированного Донбасса.

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