Чувашія "візьме шефство" над Донецьким електротехнічним заводом, — РосЗМІ

Мінпромторг РФ сформував делегацію для "надання допомоги Донбасу". Згідно з російським планом, "фахівці з Чувашії" відновлюватимуть підприємство в Донецьку, що має забезпечити імпортозаміщення в РФ.

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Представники Чувашії увійшли до складу делегації, сформованої Міністерством промисловості та торгівлі РФ для "надання допомоги у відновленні регіонів Донбасу". Про це пишуть російські пабліки з посиланням на голову Чувашії Олега Ніколаєва.

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Зокрема, чуваші мають "взяти шефство" над Донецьким електротехнічним заводом. Як припускає глава російської республіки, це дозволить Росії забезпечити імпортозаміщення і "технологічний суверенітет" країни-агресора в майбутньому. "Необхідно провести перші комунікації підприємств Чуваської Республіки з підприємствами Донбасу з погляду їх відновлення та організації діяльності", — заявив Ніколаєв.

Як каже голова Чувашії, зараз "завод простоює". Проте ще в 2017 році пропагандистські донецькі пабліки рапортували, що підприємство нібито відновило роботу та навіть "шукає нові ринки збуту".

Окрім Донецького заводу, делегати також планують відновлювати електромережеве господарство регіону. Цим займеться "електротехнічний кластер Чувашії".

Крім Чувашії, "шефську допомогу" розбомбленому росіянами регіону має надавати і Курська область. Так, вони займатимуться Первомайським районом "ДНР". Для цього в Донецьку область переселять фахівців із Курської області, які мають "довести до ладу дороги та міські установи".

Імовірно, велика делегація з РФ має виїхати до окупованих областей України вже цього чи протягом наступного тижня.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль готує населення Росії до анексії Донбасу. У кількох російських регіонах з'являться вулиці, названі на честь військових з окупованого Донбасу.

Нагадаємо, банкірів і вихователів дитсадків у Донецьку змушують їхати в Маріуполь.