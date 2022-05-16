В Донецкой области погибло 9 мирных жителей за сутки, — глава ОВА

По словам Павла Кириленко, всего за сутки оккупанты РФ убили трое мирных жителей в Лимане, двух в Авдеевке и по одному в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке.

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Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что в ходе обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов в Донецкой области погибло 9 мирных жителей. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

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Руководитель области отметил, что российские оккупанты продолжают убивать мирное население Донбасса, а жертвами захватчиков только за 16 мая стали граждане шести населенных пунктов.

"За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке. Еще 6 человек получили ранения. Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 2 гражданским, раненым в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны", — написал Павел Кириленко.

[ + – ] Карта военных преступлений ВС РФ за 16 мая

Ранее Фокус рассказывал, что Командир "Азова" попросил "поддержки украинского народа". Денис Прокопенко объявил о выполнении "решения командования" ради сохранения жизней защитников Мариуполя. В то же время пропагандисты РФ говорят о вывозе раненых украинских бойцов в ОРДО.

Также мы сообщали, что эксперт Майкл Кларк рассказал, почему ВС РФ не добились серьезного продвижения на Донбассе. Он отметил, что наступление начиналось как нечто грандиозное — от Харькова до Мариуполя. Но сейчас россияне пытаются откусить Донбасс по кусочкам. По наблюдениям Кларка, россияне переключились на кратковременные, но при этом интенсивные попытки захватить Северодонецк, каковые усилия до сих пор были неудачными, а попытки взять украинских военные в окружение завершились фиаско.