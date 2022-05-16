На Донеччині загинуло 9 мирних жителів за добу, — голова ОВА

За словами Павла Кириленка, всього за добу окупанти РФ вбили трьох мирних жителів у Лимані, двох в Авдіївці та по одному в Мар'їнці, Клиновому, Дробишевому та Катеринівці.

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Голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко заявив, що під час обстрілу російськими окупантами населених пунктів на Донеччині загинуло 9 мирних жителів. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

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Керівник області зазначив, що російські окупанти продовжують убивати мирне населення Донбасу, а жертвами загарбників лише за 16 травня стали громадяни шести населених пунктів.

"За 16 травня росіяни вбили 9 мирних жителів Донбасу: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар'їнці, Клиновому, Дробишевому та Катеринівці. Ще 6 людей отримали поранення. Вдалося уточнити інформацію про одного пораненого у Старій Миколаївці. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим у Луганській області.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожний злочин на українській землі росіяни будуть покарані", — написав Павло Кириленко.

[ + – ] Карта воєнних злочинів ЗС РФ за 16 травня

Раніше Фокус розповідав, що Командир "Азова" попросив "підтримки українського народу". Денис Прокопенко оголосив про виконання "рішення командування" задля збереження життів захисників Маріуполя. Водночас, пропагандисти РФ говорять про вивезення поранених українських бійців в ОРДО.

Також ми повідомляли, що експерт Майкл Кларк розповів, чому ЗС РФ не досягли серйозного просування на Донбасі. Він зазначив, що наступ розпочинався як щось грандіозне — від Харкова до Маріуполя. Але зараз росіяни намагаються відкусити Донбас по шматочках. За спостереженнями Кларка, росіяни перейшли на короткочасні, але при цьому інтенсивні спроби захопити Сєвєродонецьк. Зусилля досі були невдалими, а спроби взяти українських військових в оточення завершилися фіаско.