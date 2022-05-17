106 БТГ: в Пентагоне рассказали, где больше всего сконцентрировано ВС РФ в Украине
Одна БТГ составляет от 600 до 800 офицеров и солдат. Таким образом, в Украине могут находиться от 63 до 84 тыс. российских военных. В Пентагоне отметили, что почти половина из них сосредоточены в южной части украинского фронта.
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Россия сконцентрировала 106 батальонно-тактических групп на территории Украины. Российские войска дислоцируются по географическому принципу: есть восточное, центральное, западное и южное направления. А больше всего российских группировок находятся на южном направлении, там закреплены около 50 БТГ. Об этом сказано на сайте Министерства обороны США.
Отметим, что одна БТГ составляет от 600 до 800 офицеров и солдат. Таким образом, в Украине могут находиться от 63 до 84 тысяч российских военных.
В Пентагоне рассказали, что эти 50 БТГ разбросаны между Херсоном с запада и Мариуполя с востока. Также ВС РФ сконцентрированы в районе Запорожья с севера, где они захватали АЭС в Энергодаре и аж до поселка Большая Новоселка Донецкой области.
"Так что, если вы нарисуете что-то вроде овала между Великой Новоселкой, Запорожьем, Херсоном, вплоть до севера Крыма, вверх по побережью Азовского моря, у вас в основном будет эта южная группировка. Так вот, у них там больше всего войск", — сказал неназванный представитель Пентагона.
По его словам, на других участках сосредоточены меньшие группировки российских БТГ, например, в восточной группировке около 20 БТГ, но не все они на территории Украины. А на центральном направлении есть менее 20 БТГ, все они сосредоточены на украинской территории.
Старший представитель защиты Пентагона рассказал, что за выходные россияне добавили только одну БТГ в Украине, таким образом их количество увеличилось с 105 до 106. Однако он уточнил, что у военного ведомства США нет информации об их укомплектованности и потерях в каждой из БТГ.
"Еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет, знаете ли, точных показателей боеспособности и готовности каждой БТГ… Так что я не могу вам сказать, как укомплектовано, какова готовность, каковы потери в каждой из 106. Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев", — сказал представитель Минобороны США.
Чиновник отметил, что на Донбассе продолжаются динамичные бои. А у российских войск есть небольшой прогресс в продвижении, однако это неравномерно, медленно и поэтапно, коротко и мало.
Напомним, 17 мая в утренней сводке в Генштабе рассказали, что российские военные пытались продолжить наступление на Донбассе. Однако украинским военным удалось отбить 11 вражеских атак и остановить продвижения россиян на Северодонецком, Лиманском, Славянском, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях.
16 мая временная поверенная США в украинских делах Кристина Квин заявила, что деоккупация Киевской и Харьковской областей может свидетельствовать о том, что украинские военные могут освободить Донбасс и Крым.