106 БТГ: в Пентагоне рассказали, где больше всего сконцентрировано ВС РФ в Украине

Одна БТГ составляет от 600 до 800 офицеров и солдат. Таким образом, в Украине могут находиться от 63 до 84 тыс. российских военных. В Пентагоне отметили, что почти половина из них сосредоточены в южной части украинского фронта.

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Россия сконцентрировала 106 батальонно-тактических групп на территории Украины. Российские войска дислоцируются по географическому принципу: есть восточное, центральное, западное и южное направления. А больше всего российских группировок находятся на южном направлении, там закреплены около 50 БТГ. Об этом сказано на сайте Министерства обороны США.

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Отметим, что одна БТГ составляет от 600 до 800 офицеров и солдат. Таким образом, в Украине могут находиться от 63 до 84 тысяч российских военных.

В Пентагоне рассказали, что эти 50 БТГ разбросаны между Херсоном с запада и Мариуполя с востока. Также ВС РФ сконцентрированы в районе Запорожья с севера, где они захватали АЭС в Энергодаре и аж до поселка Большая Новоселка Донецкой области.

"Так что, если вы нарисуете что-то вроде овала между Великой Новоселкой, Запорожьем, Херсоном, вплоть до севера Крыма, вверх по побережью Азовского моря, у вас в основном будет эта южная группировка. Так вот, у них там больше всего войск", — сказал неназванный представитель Пентагона.

По его словам, на других участках сосредоточены меньшие группировки российских БТГ, например, в восточной группировке около 20 БТГ, но не все они на территории Украины. А на центральном направлении есть менее 20 БТГ, все они сосредоточены на украинской территории.

Старший представитель защиты Пентагона рассказал, что за выходные россияне добавили только одну БТГ в Украине, таким образом их количество увеличилось с 105 до 106. Однако он уточнил, что у военного ведомства США нет информации об их укомплектованности и потерях в каждой из БТГ.

"Еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет, знаете ли, точных показателей боеспособности и готовности каждой БТГ… Так что я не могу вам сказать, как укомплектовано, какова готовность, каковы потери в каждой из 106. Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев", — сказал представитель Минобороны США.

Чиновник отметил, что на Донбассе продолжаются динамичные бои. А у российских войск есть небольшой прогресс в продвижении, однако это неравномерно, медленно и поэтапно, коротко и мало.

Напомним, 17 мая в утренней сводке в Генштабе рассказали, что российские военные пытались продолжить наступление на Донбассе. Однако украинским военным удалось отбить 11 вражеских атак и остановить продвижения россиян на Северодонецком, Лиманском, Славянском, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях.

16 мая временная поверенная США в украинских делах Кристина Квин заявила, что деоккупация Киевской и Харьковской областей может свидетельствовать о том, что украинские военные могут освободить Донбасс и Крым.