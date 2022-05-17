106 БТГ: у Пентагоні розповіли, де найбільше сконцентровано ЗС РФ в Україні

Одна БТГ становить від 600 до 800 офіцерів та солдат. Так, в Україні можуть бути від 63 до 84 тис. російських військових. У Пентагоні зазначили, що майже половина з них зосереджена у південній частині українського фронту.

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Росія сконцентрувала 106 батальйонно-тактичних груп на території України. Російські війська дислокуються за географічним принципом: є східний, центральний, західний і південний напрямки. А найбільше російських угруповань перебувають на південному напрямку, там закріплено майже 50 БТГ. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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Зазначимо, що одна БТГ становить від 600 до 800 офіцерів та солдат. Так, в Україні можуть бути від 63 до 84 тисяч російських військових.

У Пентагоні розповіли, що ці 50 БТГ розкидані між Херсоном із заходу та Маріуполя зі сходу. Також ЗС РФ сконцентровані в районі Запоріжжя з півночі, де вони захопили АЕС в Енергодарі та аж до селища Велика Новосілка Донецької області.

"Тож, якщо ви намалюєте щось на кшталт овалу між Великою Новосілкою, Запоріжжям, Херсоном, аж до півночі Криму, вгору по узбережжю Азовського моря, у вас здебільшого буде це південне угруповання. Так от, у них там найбільше військ", — сказав неназваний представник Пентагону.

За його словами, на інших ділянках зосереджено менші угруповання російських БТГ, наприклад, у східному угрупованні приблизно 20 БТГ, але не всі вони на території України. А на центральному напрямку є менше ніж 20 БТГ, всі вони зосереджені на українській території.

Старший представник захисту Пентагону розповів, що за вихідні росіяни додали лише одну БТГ в Україні, так їх кількість збільшилася зі 105 до 106. Проте він уточнив, що військове відомство США не має інформації про їх укомплектованість і втрати в кожній з БТГ.

"Ще раз хочу підкреслити, у нас немає, знаєте, точних показників боєздатності та готовності кожної БТГ… Тож я не можу вам сказати, як укомплектовано, яка готовність, які втрати в кожній зі 106. Ми оцінюємо, що це бойові БТГ, тобто вони беруть участь в операціях проти українців", — сказав представник Міноборони США.

Чиновник зазначив, що на Донбасі продовжуються динамічні бої. А російські війська мають невеликий прогрес у просуванні, проте це нерівномірно, повільно та поетапно, коротко та мало.

Нагадаємо, 17 травня в ранковому зведенні в Генштабі розповіли, що російські військові намагалися продовжити наступ на Донбасі. Проте українським військовим вдалося відбити 11 ворожих атак і зупинити просування росіян на Сєвєродонецькому, Лиманському, Слов'янському, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.

16 травня тимчасова повірена США в українських справах Крістіна Квін заявила, що деокупація Київської та Харківської областей може свідчити про те, що українські військові можуть звільнити Донбас і Крим.