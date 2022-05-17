ВС РФ уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

В хранилищах банка в Харькове сберегалось свыше 160 тыс. сортов и гибридов сельскохозяйственных растений со всего мира. За украинскими семенами до войны приезжали, в том числе, и российские селекционеры.

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В результате массированных обстрелов российской армии в Харькове уничтожен единственный в стране и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины. Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко.

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По словам ученого, в банке хранилось свыше 160 тыс. сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира. Семена ученые сберегали в специальных хранилищах в разных температурных условиях, что позволило бы восстановить генофонд растений в случае масштабных природных катаклизмов.

В этом году сотрудники института тоже готовились к севу в марте, семена перевезли в отдельный корпус. Однако после обстрелов от генетического банка ничего не осталось.

"Все превратилось в пепел — десятки тысяч образцов семенного материала! В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже будет нельзя восстановить. Выгорело все" — прокомментировал ученый. Он подчеркнул, что в здании института не было украинских военных, уничтожалась конкретно научное учреждение.

Как отметил Авраменко, банк растений в Харькове смогли сохранить даже при немецкой оккупации.

"Мне грустно говорить о том, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожили эту коллекцию, а наоборот, пытались сохранить, что-то спрятать, потому что знали, что их потомкам это может понадобиться. Ведь продовольственная безопасность каждой страны зависит от таких банков генетических ресурсов", — подчеркнул ученый.

Он отметил, что селекционеры со всего мира, включая Россию, заказывали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта.

Напомним, 16 мая ВСУ вышли к государственной границе в Харьковской области. Украинские военные обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к Верховному главнокомандующему и доложили об успешном контрнаступлении в регионе.

Ранее Фокус писал, что Харьков бомбили кассетными снарядами по приказу генерала Александра Журавлева, штурмовавшего Алеппо.