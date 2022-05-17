ЗС РФ знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин

У сховищах банку в Харкові зберігалося понад 160 тис. сортів і гібридів сільськогосподарських рослин з усього світу. По українське насіння до війни приїжджали, зокрема, і російські селекціонери.

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Унаслідок масованих обстрілів російської армії у Харкові знищено єдиний у країні й один із найбільших у світі Банк генетичних ресурсів рослин України. Про це розповів доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. Юр'єва НААН України Сергій Авраменко.

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За словами вченого, у банку зберігалося понад 160 тис. сортів і гібридів сільськогосподарських культур з усього світу. Насіння учені зберігали у спеціальних сховищах у різних температурних умовах, що дозволило б відновити генофонд рослин у разі масштабних природних катаклізмів.

Цього року співробітники інституту теж готувалися до сівби у березні, насіння перевезли в окремий корпус. Проте після обстрілу від генетичного банку нічого не залишилося.

"Усе перетворилося на попіл — десятки тисяч зразків насіннєвого матеріалу! Зокрема сорти, яким сотні років, старовинні, які вже не можна буде відновити. Вигоріло все" — прокоментував учений. Він наголосив, що в будівлі інституту не було українських військових, знищувалася конкретно наукова установа.

Як зазначив Авраменко, банк рослин у Харкові змогли зберегти навіть за німецької окупації.

"Мені сумно говорити про те, що за гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищили цю колекцію, а навпаки, намагалися зберегти щось сховати, бо знали, що їхнім нащадкам це може знадобитися. Адже продовольча безпека кожної країни залежить від таких банків генетичних ресурсів", — наголосив учений.

Він зазначив, що селекціонери з усього світу, включно з Росією, замовляли зразки з цього генофонду, щоб створювати свої сорти.

Нагадаємо, 16 травня ЗСУ вийшли до державного кордону в Харківській області. Українські військові звернулися до президента України Володимира Зеленського як до Верховного головнокомандувача та доповіли про успішний контрнаступ у регіоні.

Раніше Фокус писав, що Харків бомбардували касетними снарядами за наказом генерала Олександра Журавльова, який штурмував Алеппо.