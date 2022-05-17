В России рассказывают, что Украина с 2005 года готовила захват Курской области

По версии губернатора региона Романа Старовойта, американцы якобы обучали военные подразделения Украины для захвата новых территорий в России по методичке 1986 года.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что армия США целенаправленно готовила украинские подразделения для захвата новых территорий, в том числе Курской области. Об этом со ссылкой на регионального политика пишут российские СМИ.

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Так, по словам Старовойта, во время боевых действий на территории Украины российские военные якобы нашли в одном из учебных центров доказывающие это документы. В частности, американское учебное пособие под названием "Противопартизанские операции".

"Документ на русском языке. Он представляет из себя детальное учебное пособие, полевой устав армии США. Его разработали американские военные в Вашингтоне 29 августа 1986 года. Методичку отпечатали в 2005 году в одесской типографии", — рассказал Старовойт во время оперативного совещания.

Как считает российский губернатор, это свидетельствует о том, что военные из США готовили украинскую армию "для борьбы с партизанским движением" на территории России.

"Это еще раз подтверждает, что в Украине готовили захват "ДНР" и приграничных регионов Российской Федерации, в том числе территории Курской области", — высказался губернатор.

При этом российский политик никак не прокомментировал, зачем Украине в 2005 году, то есть задолго до российского вторжения в страну и оккупации Донецкой и Луганской областей, готовить захват не существовавшей тогда "ДНР".

Напомним, Курская область готовится "взять шефство" над Первомайским районом "ДНР". Для этого в Донецкую область переселят специалистов из российского региона, которые должны "приводить в порядок дороги и городские учреждения".

Ранее Фокус писал, что в Курской области РФ стянула больше техники, чем было до вторжения.