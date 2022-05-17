У Росії розповідають, що Україна з 2005 року готувала захоплення Курської області

За версією губернатора регіону Романа Старовойта, американці нібито навчали військові підрозділи України для захоплення нових територій у Росії за методичкою 1986 року.

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Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що армія США цілеспрямовано готувала українські підрозділи для захоплення нових територій, зокрема Курської області. Про це з посиланням на регіонального політика пишуть російські ЗМІ.

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Так, за словами Старовойта, під час бойових дій на території України російські військові нібито знайшли в одному з навчальних центрів документи, що доводять це. Зокрема, американський навчальний посібник під назвою "Протипартизанські операції".

"Документ російською мовою. Він являє собою детальний навчальний посібник, польовий статут армії США. Його розробили американські військові у Вашингтоні 29 серпня 1986 року. Методичку надрукували у 2005 році в одеській друкарні", — розповів Старовойт під час оперативної наради.

Як вважає російський губернатор, це свідчить про те, що військові США готували українську армію "для боротьби з партизанським рухом" на території Росії.

"Це ще раз підтверджує, що в Україні готували захоплення "ДНР" і прикордонних регіонів Російської Федерації, зокрема території Курської області", — висловився губернатор.

При цьому російський політик ніяк не прокоментував, навіщо Україні в 2005 році, тобто задовго до російського вторгнення в країну й окупації Донецької та Луганської областей, готувати захоплення "ДНР", яка не існувала тоді.

Нагадаємо, Курська область готується "взяти шефство" над Первомайським районом "ДНР". Для цього в Донецьку область переселять фахівців із російського регіону, які мають "довести до ладу дороги та міські установи".

Раніше Фокус писав, що в Курську область РФ стягнула більше техніки, ніж було до вторгнення.