"Мир против нас": советский полковник в отставке дал мрачную оценку войне в Украине (видео)

Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что Украина способна поставить в строй миллион бойцов, которые будут "сражаться до последнего человека".

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В эфире российской пропагандистской программы на телеканале "Россия 1" бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что у украинской армии высокий моральный уровень и она готова сражаться до победы. По его словам, ситуация для российской армии будет ухудшаться, поскольку Украина способна в ближайшее время поставить в строй до миллиона солдат, а страны Запада предоставят им необходимое оружие.

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Отвечая на вопросы журналистки Ольги Скабеевой в эфире программы "60 минут", бывший командующий противовоздушной обороны Ходаренок дал в общем мрачную оценку ходу войны для России, поскольку Украина "намерена сражаться до последнего человека", а миллион вооруженных украинских солдат нужно рассматривать как реальность самого ближайшего будущего.

Эксперт добавил, что в конечном итоге победа на поле боя определяется высоким моральным духом личного состава, который готов бороться за свои идеи.

"Не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о каком-то морально психологическом надломе в Вооруженных силах Украины, что там близятся настроения к какому-то перелому. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности…. Они готовы защищать свою Родину и намерены сражаться до последнего человека", — отметил Ходаренок.

Кроме того, одной из серьезных проблем для РФ, по мнению полковника, является положение на мировой арене, в котором она не имеет стратегических союзников и находится в полной геополитической изоляции.

"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, как бы нам не хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить", — подчеркнул эксперт.

Еще Ходаренок призвал считаться с реальностью, не размахивать ракетами в сторону Финляндии и предупредил, что тех, кто отказывается признавать реальность последняя в конце концов больно бьет по носу.

Ранее экс-полковник ФСБ РФ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) открыто признал неудачи российской армии на Харьковском направлении. ПО его словам, контрнаступление ВСУ под Харьковом отбросило подразделения ВС РФ и боевиков "ЛДНР" в сторону российских границ.

В Министерстве обороны США 10 мая заявили, что президент РФ Владимир Путин не смог достичь ни одной из основных целей в полномасштабной войне против Украины. Кроме этого, ситуация на фронте говорит о том, что российская армия сильно отстает от ранее намеченных в войне планов.