"Світ проти нас": радянський полковник у відставці дав похмуру оцінку війні в Україні (відео)

Військовий експерт Михайло Ходарьонок вважає, що Україна здатна поставити в стрій мільйон бійців, які "битимуться до останньої людини".

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В ефірі російської пропагандистської програми на телеканалі "Росія 1" колишній полковник радянської армії та військовий експерт Михайло Ходарьонок заявив, що українська армія має високий моральний рівень і вона готова боротися до перемоги. За його словами, ситуація для російської армії погіршуватиметься, оскільки Україна здатна найближчим часом поставити в стрій мільйон солдатів, а країни Заходу нададуть їм необхідну зброю.

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Відповідаючи на запитання журналістки Ольги Скабєєвої в ефірі програми "60 хвилин", колишній командувач протиповітряної оборони Ходарьонок дав загалом похмуру оцінку ходу війни для Росії, оскільки Україна "має намір боротися до останньої людини", а мільйон озброєних українських солдатів потрібно розглядати як реальність найближчого майбутнього.

Експерт додав, що зрештою перемога на полі бою визначається високим моральним духом особового складу, який готовий виборювати свої ідеї.

"Не треба пити інформаційне заспокійливе. А то іноді поширюється інформація про якийсь морально-психологічний надлом у Збройних силах України, що там наближаються настрої до якогось перелому. Все це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності... Вони готові захищати свою Батьківщину та мають намір боротися до останньої людини", — зазначив Ходарьонок.

Крім того, однією з серйозних проблем для РФ, на думку полковника, є становище на світовій арені, у якому вона не має стратегічних союзників і перебуває в повній геополітичній ізоляції.

"Найголовніший недолік нашого військово-політичного становища в тому, що ми в повній геополітичній самотності. І практично проти нас, як би нам не хотілося визнавати, весь світ. І ось із цієї ситуації треба виходити", — наголосив експерт.

Ще Ходарьонок закликав зважати на реальність, не розмахувати ракетами в бік Фінляндії та попередив, що тих, хто відмовляється визнавати реальність, остання врешті-решт боляче б'є по носі.

Раніше експолковник ФСБ РФ і колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) відкрито визнав невдачі російської армії на Харківському напрямку. За його словами, контрнаступ ЗСУ під Харковом відкинув підрозділи ЗС РФ і бойовиків "ЛДНР" у бік російських кордонів.

У Міністерстві оборони США 10 травня заявили, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягти жодної з основних цілей у повномасштабній війні проти України. Крім цього, ситуація на фронті свідчить, що російська армія сильно відстає від раніше намічених у війні планів.